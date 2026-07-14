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指毒油案藏政商共生鏈切格 徐巧芯：賴政府恐想斷尾求生

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨立委徐巧芯今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

致癌油風暴延燒。國民黨立委徐巧芯指，福壽實業董事長洪堯昆與大亞集團副董事長沈尚邦之間存在極為密集的交叉持股與共同經營關係，更傳出沈尚邦跟賴清德總統的關係是情同兄弟，毒油案爆發後兩人還見過面。檢調政治這塊就一刀切乾淨，賴政府可能想斷尾求生，把責任鎖在這些董事長身上。

包含中聯油脂及共同投資的泰山、福壽、福懋油等三家油品大廠高層列為被告，洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂的董事，以1000萬元交保。

徐巧芯今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，美麗島電子報董事長吳子嘉在直播中表示，沈尚邦跟賴總統關係非常好，兩人很常同台，6月15號毒油案爆發後，沈尚邦有去找過賴總統，說了什麼不知道，「是不是因為這個關係，政府第一時間在致癌油事件的政策這麼反覆？」回收問題油非常慢，還沒有回收完，且批次還在增加就已在討論如何上架，這些舉動相當反常。

徐巧芯指出，政府一開始只下架第一層，第二層是在大家要求下才公布清單，當初是不是打算睜一隻眼閉一隻眼？為何當初衛福部會訂出奇怪規定，說如果使用問題油品20%以內可以不用下架？後來又急轉彎。還說廠商也是受害者，呼籲大家不要肉搜。

徐巧芯質疑，從涉事股權結構來看，檢調只辦這幾家公司的高層，政治這塊就一刀切乾淨，政府做事原則違背公開透明，永遠不會知道有沒有政府官員要為這件事情負責。

此外，衛福部食藥署4月公告修正「農藥殘留容許量標準」，增修多達174項農藥殘留品項。其中用於蘋果的殺蟲劑芬普寧殘留容許量，放寬6倍，引發質疑。食藥署強調，此次修正並非放寬食安標準，而是依據實際殘留試驗資料、毒理評估及國人飲食暴露風險重新訂定，與台美貿易談判無關。

徐巧芯說，既然其他梨果類是0.5PPM，為什麼定蘋果的標準要放寬六倍？政府一直說食安很重要，卻不斷的在把食安標準各種放寬，不只是蘋果，豬肉和馬鈴薯也是。

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