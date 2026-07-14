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反對毒油未釐清就貿然再上架 傅崐萁：卓榮泰立刻道歉、說明善後

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影

毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今日下午將赴立法院進行專報並備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁今上午表示，強烈要求卓榮泰應該立刻跟全國國人道歉，負起該有的政治責任，講清楚怎麼善後，他更表示強烈反對油品貿然重新上架。

傅崐萁說，食安問題，國人已經無法忍受，到底蓋牌時間多久？到底有多少噸油流向國人胃裡？不只是上班族、外食族，孩子在學校的團膳等都面對同樣的問題。全台籠罩在致癌毒油事件，重創國人健康，至今民進黨政府沒有任何人道歉負責。

傅崐萁說，到底蓋牌涉及的範圍有多廣？到底傷害的層面有多大？像擠牙膏一樣一段段出來，大家不是很清楚，民進黨執政面對食安恐慌，到底是如何防止？對遭受毒油影響的民眾，政府應有什麼具體作為，甚至國賠該怎麼處理，到目前為止都莫衷一是。

傅崐萁說，民進黨政府自己關起門來開會，完全不知道在講什麼。不容許在事情都還沒有釐清之前，油品就要貿然重新上架，對此堅決反對。畢竟食安不只關於成年人，所有孩子每天都面臨毒油的籠罩。非常強烈要求，卓榮泰應該立刻跟全國國人道歉，負起該有的政治責任，對於怎麼善後，必須跟全國國人講清楚，讓大家都能了解。食安防備都做好以後，才能討論重新上架的問題。

傅崐萁說，這事件發生這麼久，沒有人講得清楚，沒有人願意負責，沒有任何人道歉，這是什麼樣的賴政府，他真的很詫異，目前沒有一絲一毫覺得他們該負責任。

卓榮泰 傅崐萁 食安 致癌沙拉油 中聯油脂 賴政府

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