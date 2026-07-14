聽新聞
0:00 / 0:00

批政府真相未明急著重啟上架 陳以信：卓榮泰不道歉別上台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報資料照片

致癌油風暴延燒，行政院宣布將訂定預防性下架產品重新上架原則，國民黨文傳會主委陳以信今表示，在真相尚未完全釐清、所有檢驗尚未完成前，就急著討論如何重新上架，完全搞錯施政優先順序。政府將風險轉嫁消費者，讓人民陷入決策兩難。他要求行政院長卓榮泰下午專案報告前，應先向國人鄭重道歉，否則政府對不起國人，不該讓他上台。

陳以信指出，行政院擬採「分源分項、逐批確認、上下游核對」等原則辦理重新上架機制。國民黨完全支持台北市長蔣萬安所提出主張，政府不能圖利護航業者，在問題真相尚未查明前，政府不應急著讓產品重新上架。

他說，畢竟現在民眾最擔心的是，到底哪些產品真正安全、哪些產品仍有風險？如果政府一邊說風險尚未完全確認，一邊又急著讓產品回到貨架，只會讓全民陷入「買也不是、不買也不是」的消費恐慌，政府根本是在把風險轉嫁給消費者。

陳以信質疑，這次食安風暴爆發至今，行政院食品安全辦公室幾乎神隱，完全看不到發揮跨部會整合與風險管理功能。他指出食安辦不是出事就躲在行政院背後，更不是等事情過了才出來收尾，而是應在第一時間站到第一線，統籌資訊揭露、風險評估與跨部會應變。他批評食安辦徹底失能，食安辦主任許輔完全失職，食安辦是這波食安風暴中最該被檢討究責的單位。

陳以信指出，政府現在該做的，是先負起消費者保障責任。他要求行政院立即啟動食安基金，協助消費者求償，代位承擔民眾因政府監管失靈所承受的損失，而不是讓消費者自己承擔風險、自己蒐集證據、自己打官司。政府必須負起風險管理責任，而不是把責任全部推給市場與人民。

陳以信嚴正要求，卓榮泰今天下午赴立法院進行食安專案報告前，必須先向全國人民正式道歉。畢竟從事件爆發以來，政府反應慢半拍、資訊不透明、決策反覆，已經嚴重打擊人民對政府食安把關的信任。如果卓榮泰連一句真誠的道歉都沒有，就沒有資格站上立法院報告，更沒有資格要求人民重新相信政府。

卓榮泰 陳以信 蔣萬安 致癌沙拉油 食安

延伸閱讀

喊話總統 蔣萬安籲召開食安國安會議

卓揆：本周提食安法修訂案 指示衛福部研擬油品重新上架原則

「2個要求+5個增訂」致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法

藍批未依法維護食安 應設消保專責機關

相關新聞

食安究責 卓揆稱遺憾 深自檢討

致癌油風暴愈演愈烈，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告時表示，造成大家不安、產業焦慮，他深感遺憾，會深切自我檢討與反省。在野立委高舉標語要求道歉，卓揆反嗆，「這是專案報告，而非專案道歉」，閣員若有行政責任，他自然會處理。國民黨反批，卓揆是沒道歉、沒真相、沒下台的「三沒院長」。

冷眼集／政治責任 卓揆不道歉 全民情何以堪

中聯大豆油含致癌物超標風暴，引發全民恐慌，行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告僅表達「深刻遺憾、檢討反省」未向全民道歉，被藍委追問還態度強硬反問「今天是專案報告，還是專案道歉？」叫已把致癌油吃下肚的全民、受傷慘重的下游業者，聽了情何以堪？

北市：中央卸責 急於增訂地方職責

中聯毒油事件持續延燒，行政院長卓榮泰昨稱地方政府是稽查裁罰主管機關，「有無進到工廠查核，未來是行政跟司法調查的一項重要依據」，台中、彰化和北市都強調應由中央和地方合作把關。北市指出，中央未能交代毒油流向，卓榮泰口口聲聲「從未想過把責任推給地方，也推不得」，實際卻急於增訂地方政府的職責。

【重磅快評】卓榮泰的傲慢 才是最大的食安危機

致癌油品持續延燒，在野黨立委要求公開道歉，行政院長卓榮泰卻傲慢表示，「今天是專案報告，不是專案道歉。」關鍵並不是卓榮泰的「報告」或「道歉」，這場食安風暴同時也在檢視政府的處理態度，到底有沒有把人民放在第一順位？

一周內送出食安法修正草案 卓榮泰：不適任閣員，我自然會處理

毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今下午赴立法院專題報告並備詢。民眾黨立委邱慧洳問到內閣閣員去留問題，卓揆說，今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理。」並承諾一周內會把該修的子法修好，該修的食安法草案送出來。

謝龍介質疑沒為毒油道歉爆口角 卓榮泰：今天是專案報告，不是專案道歉

毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。國民黨立委謝龍介質詢火藥味十足，質疑卓揆掩蓋和道歉態度，卓揆反嗆，今天是專案報告，不是專案道歉，「你說我掩蓋，你要不要道歉，你對中文的解釋有問題。」謝嗆要辦中文比賽，卓揆說，「不用，我也贏不了你的布袋戲」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。