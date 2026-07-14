【重磅快評】 修法或可堵食安檢驗破口 但政治責任誰來擔負？

因應中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院昨天專案會議提出「兩個要求+五個增訂」，卓揆並下令一周完成檢驗、提食安法修法。對於歷經多次重大食安事件的台灣社會來說，民眾自然樂見賴政府「終於」動起來，卻也不該忘了去追究，他們因固守所謂「食安五環」肇致的疏於監督管理政治責任。

這起因食用油品驗出致癌物肇致的食安風暴已歷近十天，雖然查出的問題油品及受影響的下游食品一批又一批，但賴政府一開始的處置態度與方式，卻明顯傾向於「輿論、損害管控」，甚且還想「蓋牌」，乃至將問題全然導向於業者疑弄虛作假。至於最關鍵、民眾也最關切的致癌物是在那個環節產生？現行食安機制是否出現破口？等關鍵問題，卻難以從官員口中得到明確答案。

卓榮泰昨邀集衛福部、法務部、經濟部、農業部、教育部、行政院食安辦公室及行政院消費者保護處等相關部會單位，舉行專案會議，並做出「兩個要求、五個增訂」決議，總算讓民眾看到賴政府已然「間接」坦承食安五環現制出現破口，以及願意聽取各界意見尋求堵漏良方的態度。

例如十二日聯合報黑白集「食安五環框不住人性」一文即質疑指出，食用油既屬強制檢驗品項，從進貨到出貨理當批批檢驗，為何卻遲至「第三手」才反映有問題？現行相關食品業者依食安法必須設置的實驗室是否形同虛設？並具體建議，緣於實驗室品管與工廠生產之間天生存在矛盾，唯有提升實驗室位階、專業及獨立性，賦予實驗室通報權責，並免受企業究責、甚或應予獎勵，才有可能克服追求產能盈利的企業官僚文化。

對照卓揆昨天要求強化「源頭管理」、包括原料查驗與允收標準，以及要求強化「製程管理」、即重大變更需有試製與檢驗，並透過「五個增訂」強化三級食品安全管理機制等改進作為，天佑台灣、賴政府總算找對了方向。

但檢視相關修法規畫仍不免要提出疑問。以增訂業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗為例，事實上，所謂每半年自主檢驗只是食安法規定的「最低標準」；何況，不僅進廠原料與到出廠成品需要檢驗，甚至於每個關鍵製程的半成品也都應該有相應的檢驗。如果不能從根本大幅提升業者對實驗室的投資與人力配置，以及政府的查驗抽檢量能及人力，又如何能消弭當前虛應查驗之弊？

又如修法增訂實驗室管理及即時通報義務，政府必須深刻體認，實驗室的「糾錯」職責，對生產至上、追求利潤的企業來說，本就屬於「逆反、不受待見」單位。如果新增法規只是強加實驗室人員的通報義務，卻未能賦與相應的保障與權限，又如何能期待他們能敢於承擔恐損失成百上千萬成品的風險，主動去通報自己的企業產品有問題？

致癌油事件終歸有落幕的一天。但看民進黨從在野時對食安的高標準、零容忍，到如今執政後面對累積已逾數千噸致癌油品恐入市面，相關因應作為卻是慢了好幾拍，就算如今找對了藥方，如果政府無人負起相關的監督管理不周政治責任，單只奢言「源頭、製程管理」，試問又與「全甩鍋給業者」何異？