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影／巴威過後南部蚵棚漂基隆外海 無法拖離將裝AIS定位避免船隻撞上

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝
巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝

巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部，日前有一艘遊艇撞上蚵架卡住。市府與海洋保育志工合作，如果無法立即拖離，會在蚵棚掛上AIS定位追蹤器，讓船隻透過系統避開蚵棚位置，維護航行安全。

每年6、7月豪大雨或颱風季節，洋流常會把中南部蚵棚沖斷繩索漂流至北部海域。6月全台豪大雨過後，船隻發現很多中南部大型蚵棚，隨著海流漂逾百浬從西海岸出現在基隆外海，還有大量布袋蓮、漂流木及各式各樣的海漂垃圾。上周巴威颱風過後，又增加不少蚵棚，讓基隆外海「危機四伏」，漁船、娛樂船一不小心恐撞上，尤其夜間視線不良時。

日前有一艘遊艇因為晚間視線不佳撞上蚵棚，一度卡住動彈不得，費了一番功夫才脫困，幸好船隻沒有受損。

海洋保育志工資深潛水教練王銘祥說，裝上「小海豚」AIS定位追蹤器後可以掌握蚵棚的流向，接收的範圍約在3千公尺左右，如果發現足以有足夠時間避開航線，船隻可從螢幕上的定位系統發現前方約1浬處有大型障礙物。

市政府產業發展處長蔡馥嚀說，海上發現的蚵棚如果無法立即處理，就會掛上AIS定位追蹤器，讓船隻透過系統避開蚵棚位置，維護航行安全。但最好的方式就是拖近臨近漁港破碎處理。

蔡馥嚀表示，漁民如果發現大型蚵棚、海廢在海中影響航安，可通報市府或打118，透過海廢處理系統派船定位或拖往鄰近港口處理。

巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝
巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝

巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝
巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝

基隆 巴威颱風 巴威 蚵棚

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苗栗天降落石 司機踹開車門逃命

苗栗縣大湖往泰安的苗六十二線道路前晚嚴重坍方，危及來往人車安危。逃過一劫的四十六歲羅姓貨車司機昨受訪仍心有餘悸，他還原送貨途經該路段時，車輛突遭落下的巨石推擠到護欄邊，因貨車遭落石砸中變形，自己拚命踹開車門緊急逃出，生死一瞬。

土質太軟 苗62線巨石砸路 搶通最少3天

巴威颱風雖遠離，但豪大雨「餘威」造成桃竹苗山區多處道路受創。其中，苗栗縣大湖往泰安的主要道路苗六十二線前晚嚴重坍方，由於該路段頻傳落石，地方請命「一條安全的路」；縣府除了爭取中央補助設明隧道，縣長鍾東錦昨會勘也研議截彎取直改道方案。桃園區復興區、新竹縣五峰鄉與尖石鄉，加上苗栗縣南庄、大湖與泰安鄉山區因颱風大雨帶來多處土石坍方災情。桃竹主要鄉縣道近日雖恢復通行，但地方憂心山區土質鬆軟，之後若再來大雨，恐怕塌坍會擴大，導致部落成「孤島」。縣市府也示警大雨放晴更危險，提醒民眾近期勿往山區。苗六十二線是苗栗縣泰安鄉前山對外主要道路，前晚在二點三公里處、大湖鄉富興村砲石路段數度發生巨石從山壁崩坍，許多落石比大貨車體積還龐大，致交通中斷。坍方處巨石散落在路面分布長約卅公尺、邊坡下方分布一百公尺，縣府交工處推估三至五天搶通，有通行需求須繞道苗六十一線轉產業道路。由於苗六十二線是沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是六、七十度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，一年半陸續砸中四車，造成三人受傷。縣府建置邊坡安全即時監控系統去年迄今監測到五十一次落石。「地方殷殷期

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