影／巴威過後南部蚵棚漂基隆外海 無法拖離將裝AIS定位避免船隻撞上

巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部，日前有一艘遊艇撞上蚵架卡住。市府與海洋保育志工合作，如果無法立即拖離，會在蚵棚掛上AIS定位追蹤器，讓船隻透過系統避開蚵棚位置，維護航行安全。

每年6、7月豪大雨或颱風季節，洋流常會把中南部蚵棚沖斷繩索漂流至北部海域。6月全台豪大雨過後，船隻發現很多中南部大型蚵棚，隨著海流漂逾百浬從西海岸出現在基隆外海，還有大量布袋蓮、漂流木及各式各樣的海漂垃圾。上周巴威颱風過後，又增加不少蚵棚，讓基隆外海「危機四伏」，漁船、娛樂船一不小心恐撞上，尤其夜間視線不良時。

日前有一艘遊艇因為晚間視線不佳撞上蚵棚，一度卡住動彈不得，費了一番功夫才脫困，幸好船隻沒有受損。

海洋保育志工資深潛水教練王銘祥說，裝上「小海豚」AIS定位追蹤器後可以掌握蚵棚的流向，接收的範圍約在3千公尺左右，如果發現足以有足夠時間避開航線，船隻可從螢幕上的定位系統發現前方約1浬處有大型障礙物。

市政府產業發展處長蔡馥嚀說，海上發現的蚵棚如果無法立即處理，就會掛上AIS定位追蹤器，讓船隻透過系統避開蚵棚位置，維護航行安全。但最好的方式就是拖近臨近漁港破碎處理。

蔡馥嚀表示，漁民如果發現大型蚵棚、海廢在海中影響航安，可通報市府或打118，透過海廢處理系統派船定位或拖往鄰近港口處理。

巴威颱風侵襲全台後，基隆外海又出現不少蚵棚，為來自中南部從西海岸漂流逾百浬到北部。記者游明煌／翻攝