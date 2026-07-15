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天降落石 司機踹門逃命

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗報導
苗栗縣大湖往泰安的苗六十二線道路前晚十時多發生嚴重落石坍方，巨大落石砸中貨車並推擠到護欄邊，四十六歲羅姓司機踹開車門及時逃出。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖往泰安的苗六十二線道路前晚十時多發生嚴重落石坍方，巨大落石砸中貨車並推擠到護欄邊，四十六歲羅姓司機踹開車門及時逃出。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖往泰安的苗六十二線道路前晚嚴重坍方，危及來往人車安危。逃過一劫的四十六歲羅姓貨車司機昨受訪仍心有餘悸，他還原送貨途經該路段時，車輛突遭落下的巨石推擠到護欄邊，因貨車遭落石砸中變形，自己拚命踹開車門緊急逃出，生死一瞬。

縣府交通工務處觀察，坍方現場的落石是從陡峭山壁約一百五十公尺高度落下，前天清晨先落下冰箱大小的石頭，未砸中人車，但前天深夜又有落石，體積比大貨車還大，當場擊中貨車，駕駛手腳擦挫傷，幸無生命危險。

羅姓司機說，他是泰安某連鎖超商的物流司機，前晚開車走苗六十二線準備送貨進去，行經落石路段時，起初只聽到零零星星的碎石掉落聲，他先開車閃躲，但接著出現「轟隆、轟隆」巨響，車子就一路被多顆大石推擠到護欄和崖邊才停下，當時只感覺「昏天暗地」。

「想著家裡還有老婆、小孩，於是狠踹車門逃出來。」羅姓司機說，車子遭砸中車體變形，駕駛座車門也打不開，他連忙踹門逃生，過程中又聽到一陣轟隆聲響，自己死命地往前跑不敢停下來，心想「停下來，自己一定會死掉」。

羅姓司機逃出後，靠著手機打燈光，走了一公里多的路到達超商，幸好身上只有一些擦傷。他也提到，這條路他已跑了一、兩個月，自認熟悉路況，但這段時間，他未收到會有落石的訊息。

縣府交工處指出，苗六十二線近年建置預警系統，透過ＡＩ影像辨識落石，並搭配ＬＥＤ牌面及閃燈警示「前有落石、禁止通行」；但前天智慧監視器遭落石砸毀，將持續利用新科技強化預警。

巴威颱風

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土質太軟 苗62線巨石砸路 搶通最少3天

巴威颱風雖遠離，但豪大雨「餘威」造成桃竹苗山區多處道路受創。其中，苗栗縣大湖往泰安的主要道路苗六十二線前晚嚴重坍方，由於該路段頻傳落石，地方請命「一條安全的路」；縣府除了爭取中央補助設明隧道，縣長鍾東錦昨會勘也研議截彎取直改道方案。桃園區復興區、新竹縣五峰鄉與尖石鄉，加上苗栗縣南庄、大湖與泰安鄉山區因颱風大雨帶來多處土石坍方災情。桃竹主要鄉縣道近日雖恢復通行，但地方憂心山區土質鬆軟，之後若再來大雨，恐怕塌坍會擴大，導致部落成「孤島」。縣市府也示警大雨放晴更危險，提醒民眾近期勿往山區。苗六十二線是苗栗縣泰安鄉前山對外主要道路，前晚在二點三公里處、大湖鄉富興村砲石路段數度發生巨石從山壁崩坍，許多落石比大貨車體積還龐大，致交通中斷。坍方處巨石散落在路面分布長約卅公尺、邊坡下方分布一百公尺，縣府交工處推估三至五天搶通，有通行需求須繞道苗六十一線轉產業道路。由於苗六十二線是沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是六、七十度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，一年半陸續砸中四車，造成三人受傷。縣府建置邊坡安全即時監控系統去年迄今監測到五十一次落石。「地方殷殷期

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