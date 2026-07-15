天降落石 司機踹門逃命

苗栗縣大湖往泰安的苗六十二線道路前晚嚴重坍方，危及來往人車安危。逃過一劫的四十六歲羅姓貨車司機昨受訪仍心有餘悸，他還原送貨途經該路段時，車輛突遭落下的巨石推擠到護欄邊，因貨車遭落石砸中變形，自己拚命踹開車門緊急逃出，生死一瞬。

縣府交通工務處觀察，坍方現場的落石是從陡峭山壁約一百五十公尺高度落下，前天清晨先落下冰箱大小的石頭，未砸中人車，但前天深夜又有落石，體積比大貨車還大，當場擊中貨車，駕駛手腳擦挫傷，幸無生命危險。

羅姓司機說，他是泰安某連鎖超商的物流司機，前晚開車走苗六十二線準備送貨進去，行經落石路段時，起初只聽到零零星星的碎石掉落聲，他先開車閃躲，但接著出現「轟隆、轟隆」巨響，車子就一路被多顆大石推擠到護欄和崖邊才停下，當時只感覺「昏天暗地」。

「想著家裡還有老婆、小孩，於是狠踹車門逃出來。」羅姓司機說，車子遭砸中車體變形，駕駛座車門也打不開，他連忙踹門逃生，過程中又聽到一陣轟隆聲響，自己死命地往前跑不敢停下來，心想「停下來，自己一定會死掉」。

羅姓司機逃出後，靠著手機打燈光，走了一公里多的路到達超商，幸好身上只有一些擦傷。他也提到，這條路他已跑了一、兩個月，自認熟悉路況，但這段時間，他未收到會有落石的訊息。

縣府交工處指出，苗六十二線近年建置預警系統，透過ＡＩ影像辨識落石，並搭配ＬＥＤ牌面及閃燈警示「前有落石、禁止通行」；但前天智慧監視器遭落石砸毀，將持續利用新科技強化預警。