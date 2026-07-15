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土質太軟 苗62線巨石砸路 搶通最少3天

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達張裕珍／連線報導
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗六十二線大湖富興村路段前晚十時多開始接連發生嚴重落石，許多巨大落石滾落到邊坡下方，空拍影像怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖通往泰安的主要道路苗六十二線大湖富興村路段前晚十時多開始接連發生嚴重落石，許多巨大落石滾落到邊坡下方，空拍影像怵目驚心。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風雖遠離，但豪大雨「餘威」造成桃竹苗山區多處道路受創。其中，苗栗縣大湖往泰安的主要道路苗六十二線前晚嚴重坍方，由於該路段頻傳落石，地方請命「一條安全的路」；縣府除了爭取中央補助設明隧道，縣長鍾東錦昨會勘也研議截彎取直改道方案。

桃園區復興區、新竹縣五峰鄉與尖石鄉，加上苗栗縣南庄、大湖與泰安鄉山區因颱風大雨帶來多處土石坍方災情。桃竹主要鄉縣道近日雖恢復通行，但地方憂心山區土質鬆軟，之後若再來大雨，恐怕塌坍會擴大，導致部落成「孤島」。縣市府也示警大雨放晴更危險，提醒民眾近期勿往山區。

苗六十二線是苗栗縣泰安鄉前山對外主要道路，前晚在二點三公里處、大湖鄉富興村砲石路段數度發生巨石從山壁崩坍，許多落石比大貨車體積還龐大，致交通中斷。坍方處巨石散落在路面分布長約卅公尺、邊坡下方分布一百公尺，縣府交工處推估三至五天搶通，有通行需求須繞道苗六十一線轉產業道路。

由於苗六十二線是沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是六、七十度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，一年半陸續砸中四車，造成三人受傷。縣府建置邊坡安全即時監控系統去年迄今監測到五十一次落石。

「地方殷殷期盼一條安全之路。」縣議員劉美蘭、大湖鄉長黃惠琴等人為苗六十二線改善請命，因該路段是錦水村、八卦村兩千兩百名居民主要聯絡道路，且溫泉飯店、露營區林立，但多次發生落石砸中人車，安全不能靠運氣，亟需徹底改善。

鍾東錦昨語重心長「苗六十二線落石是預料中事」，颱風雨量造成土石鬆軟，太陽一曬乾燥落石風險高。他會同立委高金素梅現勘，評估建明隧道仍無法承受衝擊，研議「截彎取直」改道。

縣府交通工務處長古明弘說，縣府一再爭取苗六十二線改善，二○二二年擬具包括興建明隧道在內約廿一億元分期計畫，但未獲中央核定補助；目前規畫改道路線從二點○二公里至二點卅一公里，全長兩百九十公尺，估計需經費四億元，呈報中央核准並爭取補助。

巴威颱風

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巴威颱風雖遠離，但豪大雨「餘威」造成桃竹苗山區多處道路受創。其中，苗栗縣大湖往泰安的主要道路苗六十二線前晚嚴重坍方，由於該路段頻傳落石，地方請命「一條安全的路」；縣府除了爭取中央補助設明隧道，縣長鍾東錦昨會勘也研議截彎取直改道方案。桃園區復興區、新竹縣五峰鄉與尖石鄉，加上苗栗縣南庄、大湖與泰安鄉山區因颱風大雨帶來多處土石坍方災情。桃竹主要鄉縣道近日雖恢復通行，但地方憂心山區土質鬆軟，之後若再來大雨，恐怕塌坍會擴大，導致部落成「孤島」。縣市府也示警大雨放晴更危險，提醒民眾近期勿往山區。苗六十二線是苗栗縣泰安鄉前山對外主要道路，前晚在二點三公里處、大湖鄉富興村砲石路段數度發生巨石從山壁崩坍，許多落石比大貨車體積還龐大，致交通中斷。坍方處巨石散落在路面分布長約卅公尺、邊坡下方分布一百公尺，縣府交工處推估三至五天搶通，有通行需求須繞道苗六十一線轉產業道路。由於苗六十二線是沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是六、七十度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，一年半陸續砸中四車，造成三人受傷。縣府建置邊坡安全即時監控系統去年迄今監測到五十一次落石。「地方殷殷期

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