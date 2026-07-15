土質太軟 苗62線巨石砸路 搶通最少3天

巴威颱風雖遠離，但豪大雨「餘威」造成桃竹苗山區多處道路受創。其中，苗栗縣大湖往泰安的主要道路苗六十二線前晚嚴重坍方，由於該路段頻傳落石，地方請命「一條安全的路」；縣府除了爭取中央補助設明隧道，縣長鍾東錦昨會勘也研議截彎取直改道方案。

桃園區復興區、新竹縣五峰鄉與尖石鄉，加上苗栗縣南庄、大湖與泰安鄉山區因颱風大雨帶來多處土石坍方災情。桃竹主要鄉縣道近日雖恢復通行，但地方憂心山區土質鬆軟，之後若再來大雨，恐怕塌坍會擴大，導致部落成「孤島」。縣市府也示警大雨放晴更危險，提醒民眾近期勿往山區。

苗六十二線是苗栗縣泰安鄉前山對外主要道路，前晚在二點三公里處、大湖鄉富興村砲石路段數度發生巨石從山壁崩坍，許多落石比大貨車體積還龐大，致交通中斷。坍方處巨石散落在路面分布長約卅公尺、邊坡下方分布一百公尺，縣府交工處推估三至五天搶通，有通行需求須繞道苗六十一線轉產業道路。

由於苗六十二線是沿著汶水溪畔旁闢建，一邊是六、七十度以上高聳山壁，地層包括礫岩、軟質和硬質岩塊，因長期風化影響不穩定，雨後容易發生土石崩落，一年半陸續砸中四車，造成三人受傷。縣府建置邊坡安全即時監控系統去年迄今監測到五十一次落石。

「地方殷殷期盼一條安全之路。」縣議員劉美蘭、大湖鄉長黃惠琴等人為苗六十二線改善請命，因該路段是錦水村、八卦村兩千兩百名居民主要聯絡道路，且溫泉飯店、露營區林立，但多次發生落石砸中人車，安全不能靠運氣，亟需徹底改善。

鍾東錦昨語重心長「苗六十二線落石是預料中事」，颱風雨量造成土石鬆軟，太陽一曬乾燥落石風險高。他會同立委高金素梅現勘，評估建明隧道仍無法承受衝擊，研議「截彎取直」改道。

縣府交通工務處長古明弘說，縣府一再爭取苗六十二線改善，二○二二年擬具包括興建明隧道在內約廿一億元分期計畫，但未獲中央核定補助；目前規畫改道路線從二點○二公里至二點卅一公里，全長兩百九十公尺，估計需經費四億元，呈報中央核准並爭取補助。