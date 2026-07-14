影／巴威遺害！南投溪頭要道砸巨石 苦瓜、絲瓜慘受災

受巴威颱風影響，南投縣今持續傳出災情，通往溪頭的投151線13.2K處發生邊坡崩坍，跟轎車一樣大的巨石砸落擋道，當地交通一度中斷；絲瓜、苦瓜產區受創嚴重，全縣災損粗估恐達3成，農業部今公告納入天然災害現金救助。

巴威颱風襲台期間帶來強勁風雨，過境後，各地仍陸續傳出零星災情。南投縣溪頭是熱門景點，但通往當地的聯外要道「投151線」今傳出道路災情，該線13.2K處因邊坡崩坍，如轎車般的巨大石塊砸向路面，占據雙向車道，一度中斷交通。

縣府工務處表示，該路段邊坡地質不穩，豪大雨導致邊坡含水量大，發生巨石崩落，且因崩落石塊太過巨大，以致該路段落石防護網無法完全阻擋，所幸無人車遭受損害，目前也已搶通，恢復正常通行，後續將向中央爭取災修復建進行整治。

此外，埔里、魚池等地種植的絲瓜及苦瓜，禁不起颱風帶來大量雨水灌注，莖葉泡水腐爛，果實則因水分過多造成裂果，收成恐大受影響；此外，用來種植瓜果的網室、棚架等農業設施也因不敵強風受損。農民苦不堪言，紛紛陳情盼救助。

農業處表示，巴威颱風過境後，不少瓜農反映災損，經統計，全縣絲瓜、苦瓜災損程度約2成至2成5，甚至上看3成；經地方爭取，農業部今天已公告將南投縣絲瓜、苦瓜納入天然災害現金救助，從今天起至27日可向鄉鎮市公所申請。

凡是絲瓜、苦瓜種植面積，損失率達兩成以上，即符合天災現金救助資格，絲瓜救助額度每公頃8萬元、苦瓜每公頃14萬元，同步開放申辦農業天然災害低利貸款，協助災後復耕與恢復生產，備妥相關資料可向所在地鄉鎮市公所提出申請。