快訊

闖樂器行砍店長10多刀…凶嫌疑為陽明交大教授 校方火速發聲明

闖樂器行狂砍殺妹夫 凶嫌遭警制伏畫面曝光！竟是頂大美籍教授

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威過境 桃市環保局檢測供水端水質皆正常

中央社／ 桃園14日電

颱風巴威過境，桃園市政府環保局考量豪雨可能造成水源濁度升高，在風雨後查核供應市內飲用水的自來水淨水廠共9處供水端，經檢測濁度及餘氯等數值均符合標準，水質穩定可正常供水。

環保局今天表示，經查核轄內復興淨水廠、大溪淨水廠、大湳1期淨水廠、大湳2期淨水廠、大湳3期淨水廠、石門淨水廠、龍潭淨水廠、平鎮1期淨水廠、平鎮2期淨水廠等9處供水端，濁度均正常、符合飲用水水質標準，pH值及餘氯也皆符合標準。

環保局提醒，飲水要煮沸後再飲用，若擔心水中有味道，可於煮沸後掀蓋續煮3至5分鐘，讓自來水消毒味道消散；若是自行引用山泉水、井水，也務必要煮沸後再飲用；若家中蓄水池有淹水情形，應先抽乾蓄水池，洗刷潔淨消毒後，才可繼續蓄水使用。

環保局也說，家中使用非自來水飲用水的民眾，可至「桃園市非自來水水源水質檢測申請服務平台」申請檢驗水質，環保局接到市民申請，就會安排專業檢測公司到府上採集水樣及檢驗；相關資訊可至桃園市政府環保局網站查詢。

環保局 桃園市 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

颱風致原水濁度飆升 經部啟動應變機制全台正常供水

颱風巴威災後復原重建 NCC啟動災害漫遊維持通訊

台南城西掩埋場黑水爭議…漁民提SGS報告 環保局：釐清水體來源

公路局：颱風巴威受災戶申辦監理業務可展延至年底

相關新聞

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

苗栗縣大湖往泰安的苗62線道路昨天深夜10點多發生嚴重的落石坍方，46歲的羅姓司機行經時，被巨大的落石推擠到護欄邊，幸運地車子沒有墜崖，但已變形，他拚命踹開車門逃出，保住一命，上午接受媒體電話訪問，還原當時生死一線間的危急狀況。

巴威過後彰化排水溝爆死魚 逾4公里魚屍臭翻環保局曝死因

中度颱風巴威過境後，彰化縣和美鎮田尾排水驚見大量死魚，從和港路一路延伸至蚵仔寮一帶，綿延約3、4公里，居民抱怨魚屍曝曬後臭氣沖天，希望相關單位盡速清除。彰化縣環保局派員到場勘查，初步排除異常排放情形，研判因水域溶氧量不足，導致魚群大量死亡。

影／巴威奪命！女大生露營折返遭急流沖走 目擊者：真的很絕望

颱風巴威挾帶豪雨，新竹縣21歲鄭姓女大生昨天與3名同學騎機車上山露營，因雨勢太大，返程行經竹112線時疑遭急流沖倒，跌入路旁排水設施，送醫不治。事故曝光後，有目擊者在Threads還原驚險救援過程，直言「真的很絕望」，另有自稱死者同行友人留言致謝，感謝伸出援手的人。

連日豪雨台中雪山坑通往巨人之手道路坍方 中市府今天搶修

連日豪雨，台中和平雪山坑道路坍方交通中斷，影響當地居民用水和通行安全，台中市議員古秀英呼籲中市府盡速協助搶修恢復通行；中市府建設局表示，已整備機具及人力，今天上午在兼顧施工安全下全力進行雪山坑產業道路搶通，盡速恢復道路通行及供水。

影／巴威遺害！南投溪頭要道砸巨石 苦瓜、絲瓜慘受災

受巴威颱風影響，南投縣今持續傳出災情，通往溪頭的投151線13.2K處發生邊坡崩坍，跟轎車一樣大的巨石砸落擋道，當地交通一度中斷；絲瓜、苦瓜產區受創嚴重，全縣災損粗估恐達3成，農業部今公告納入天然災害現金救助。

巴威颱風桃機出入境量歸零 3.6億航空氣象新系統上線助資訊研判

巴威颱風襲台期間，桃機創下出入境清空的歷史紀錄。航空氣象預測攸關機場營運及航空公司航班決議，民航局斥資億元，打造新一代航空氣象現代化作業系統，今年上線，遇上第一個颱風就是強颱巴威，實測結果確實讓效率提高、AI導入也讓預測結果更準確。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。