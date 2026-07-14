颱風巴威過境 桃市環保局檢測供水端水質皆正常

颱風巴威過境，桃園市政府環保局考量豪雨可能造成水源濁度升高，在風雨後查核供應市內飲用水的自來水淨水廠共9處供水端，經檢測濁度及餘氯等數值均符合標準，水質穩定可正常供水。

環保局今天表示，經查核轄內復興淨水廠、大溪淨水廠、大湳1期淨水廠、大湳2期淨水廠、大湳3期淨水廠、石門淨水廠、龍潭淨水廠、平鎮1期淨水廠、平鎮2期淨水廠等9處供水端，濁度均正常、符合飲用水水質標準，pH值及餘氯也皆符合標準。

環保局提醒，飲水要煮沸後再飲用，若擔心水中有味道，可於煮沸後掀蓋續煮3至5分鐘，讓自來水消毒味道消散；若是自行引用山泉水、井水，也務必要煮沸後再飲用；若家中蓄水池有淹水情形，應先抽乾蓄水池，洗刷潔淨消毒後，才可繼續蓄水使用。

環保局也說，家中使用非自來水飲用水的民眾，可至「桃園市非自來水水源水質檢測申請服務平台」申請檢驗水質，環保局接到市民申請，就會安排專業檢測公司到府上採集水樣及檢驗；相關資訊可至桃園市政府環保局網站查詢。