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巴威颱風桃機出入境量歸零 3.6億航空氣象新系統上線助資訊研判

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
行政院今年6月5號核定12.2億經費，配合桃園第三跑道建置，要建造桃機的低空風切警報系統。圖／民航局提供
行政院今年6月5號核定12.2億經費，配合桃園第三跑道建置，要建造桃機的低空風切警報系統。圖／民航局提供

巴威颱風襲台期間，桃機創下出入境清空的歷史紀錄。航空氣象預測攸關機場營運及航空公司航班決議，民航局斥資億元，打造新一代航空氣象現代化作業系統，今年上線，遇上第一個颱風就是強颱巴威，實測結果確實讓效率提高、AI導入也讓預測結果更準確。

民航局飛航服務總台首度於國內開發新一代航空氣象系統，採用美國國家大氣科學研究中心（NCAR）發展的亂流、積冰及雷雨等天氣預報演算法，委由國內資訊廠商以此為基礎開發系統，再和中央氣象署合作，運用超級電腦高速運算資源及高解析度預報模式資料，耗時4年、斥資3.6億元打造出最精準的航空氣象預測系統，3月18日正式上線，實現技術落地及自主維護的目標。

飛航服務總台總台長黃麗君表示，前一代氣象系統自1997年開始建置，同樣是與美國合作，當時耗資2.7億打造，期間歷經兩次升級，分別花了1.7億及1.1億、維護費約1.1億。新系統3月18日上線，技術掌握在台灣手上，免去與美方溝通成本下，維修與升級費用有望降低。

民航局指出，新系統整合觀測、預報警示、航機回報及國際交換資料，讓雷達衛星、飛機報告、機場即時觀測系統及IATA的自動亂流通報資訊都能被廣泛納入。飛航工作者只需要在家，就可以看到國內外機場、哪條跑道風向、風速雨天氣狀況。

新系統具體而言有什麼幫助，黃麗君舉例，亂流預報涵蓋高度由原本的2萬至5萬呎，擴增到地面1千呎以上，且除了晴空亂流外，也可預報如山岳波及雲中亂流等，使預報更貼近飛航環境、降低飛航風險。此外，雷雨預報先前只能看雷雨生成後的一到兩小時，但將來可以提升到8小時，在雷雨生成前就可以預估，讓航空公司跟機場可以即時應變。

除了新一代航空氣象系統外，行政院今年6月5號核定12.2億經費，配合桃園第三跑道建置，要建造桃機的低空風切警報系統。預估工程期為2027年至2030年、2031年啟用，會在第三跑道啟用前完成建置。

黃麗君指出，目前桃機的風速計算是透過在兩條跑道旁設置多個測風站算風切值。但儀器已快屆齡，再加上第三跑道事實上跑道邊難以設置測風站，引進新技術，用氣象雷達搭配光達的遙測技術偵測風切。比起目前的定點觀測，新系統將更全面、範圍更廣、解析度更高。

行政院今年6月5號核定12.2億經費，配合桃園第三跑道建置，要建造桃機的低空風切警報系統。圖／民航局提供
行政院今年6月5號核定12.2億經費，配合桃園第三跑道建置，要建造桃機的低空風切警報系統。圖／民航局提供

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