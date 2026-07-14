巴威颱風攪局延期 花蓮FUN暑假明登場 15公尺千陽號進駐鯉魚潭

受巴威颱風影響延後的「2026花蓮FUN暑假」活動，將於明（15日）上午9時30分在壽豐鄉鯉魚潭正式登場，活動延長至8月20日。今年首度攜手超人氣動漫航海王（ONE PIECE），打造全台最長、長達15公尺的「千陽號」大型裝置，並結合多位經典角色造景，預計吸引動漫迷及親子族群前往朝聖。

花蓮縣政府表示，今年活動最大特色是在鯉魚潭設置巨型千陽號，開放民眾登船拍照，體驗航海王冒險世界氛圍。魯夫、喬巴、索隆、娜美、香吉士及騙人布等人氣角色，也將分布於花蓮車站、東大門夜市等景點，串連成動漫主題打卡路線。

遊客除可拍照留念外，還能參加「尋找夥伴」集章活動，完成指定任務即可兌換限量正版授權紀念品，並有機會抽中精美好禮，增添遊程樂趣。

縣府觀光處指出，考量鯉魚潭地形容易產生山谷風及瞬間強風，活動開幕前特別進行船體穩定性測試，並強化固定設施及優化登船動線與周邊安全措施，相關規畫也獲日本航海王授權單位確認，在兼顧安全前提下維持最佳展示效果。

除了動漫主題裝置外，活動期間每天皆安排日間水舞演出，夜間則推出光影水舞秀，明晚7時30分將舉辦開幕晚會，由飛藝舞團與曾登上英國達人秀舞台的即將成真火舞團接力演出，並以長達8分鐘的星空光影展演點亮湖面，當天下午6時30分起，也將發送限量668份活動紀念品。

觀光處長余明勲表示，今年透過國際知名動漫IP結合花蓮自然景觀，希望吸引更多動漫愛好者、親子家庭及自由行旅客造訪，進一步帶動周邊商圈、住宿及觀光產業發展。