苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

苗栗縣大湖往泰安的苗62線道路昨天深夜10點多發生嚴重的落石坍方，46歲的羅姓司機行經時，被巨大的落石推擠到護欄邊，幸運地車子沒有墜崖，但已變形，他拚命踹開車門逃出，保住一命，上午接受媒體電話訪問，還原當時生死一線間的危急狀況。

羅姓司機說，他是萊爾富便利商店的物流司機，昨晚走苗62線要去泰安的便利店裡送貨，這條路他已跑了一、兩個月，覺得已很熟悉路況，但這段時間他並未收到會有落石的訊息，昨晚他行經落石路段，起初只聽到零零星星的碎石掉落聲，他開車閃躲，但接著就開始出現轟隆轟隆的巨響，車子就一路被「碰碰碰」推擠到護欄和崖邊才停下，當時只感覺當時「昏天暗地」。

他說，車子完全停下後他知道車體已變形，駕駛座車門也打不開，當時心想家裡還有老婆、小孩，於是狠踹車門逃出來，接著又是一陣轟隆聲，他死命地往前跑不敢停下來，心想停下來自己一定會死掉。

他逃出後，撿起掉落地上的手機，當時手機沒訊號，他靠著手機打燈光，走了一公里多的路，一路全身痠痛，但心裡只想要保住一命，最後終於到達超商，幸好身上只有一些擦傷。

羅姓司機說，後續他想詢問便利商店、老闆，討論是否能獲得國賠或天災救助之類的補償。

苗栗縣大湖往泰安的苗62線道路昨天深夜10點多發生嚴重的落石坍方，許多巨石從道路山壁滾落到道路下方。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖往泰安的苗62線道路昨天深夜10點多發生嚴重的落石坍方，46歲羅姓司機駕車行經時被巨大的落石推擠到護欄邊，他及時逃出。圖／苗栗縣政府提供