聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景
苗栗縣大湖往泰安的苗62線道路昨天深夜10點多發生嚴重的落石坍方，46歲的羅姓司機行經時，被巨大的落石推擠到護欄邊，幸運地車子沒有墜崖，但已變形，他拚命踹開車門逃出，保住一命，上午接受媒體電話訪問，還原當時生死一線間的危急狀況。
羅姓司機說，他是萊爾富便利商店的物流司機，昨晚走苗62線要去泰安的便利店裡送貨，這條路他已跑了一、兩個月，覺得已很熟悉路況，但這段時間他並未收到會有落石的訊息，昨晚他行經落石路段，起初只聽到零零星星的碎石掉落聲，他開車閃躲，但接著就開始出現轟隆轟隆的巨響，車子就一路被「碰碰碰」推擠到護欄和崖邊才停下，當時只感覺當時「昏天暗地」。
他說，車子完全停下後他知道車體已變形，駕駛座車門也打不開，當時心想家裡還有老婆、小孩，於是狠踹車門逃出來，接著又是一陣轟隆聲，他死命地往前跑不敢停下來，心想停下來自己一定會死掉。
他逃出後，撿起掉落地上的手機，當時手機沒訊號，他靠著手機打燈光，走了一公里多的路，一路全身痠痛，但心裡只想要保住一命，最後終於到達超商，幸好身上只有一些擦傷。
羅姓司機說，後續他想詢問便利商店、老闆，討論是否能獲得國賠或天災救助之類的補償。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。