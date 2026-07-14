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往溪頭邊坡坍方巨石阻交通 南投縣府持續搶通

中央社／ 南投縣14日電

溪頭的延溪公路今天上午邊坡坍方，巨大落石阻斷雙向交通，南投縣政府派機具先搶通單線雙向行車，預計今天可清除全部落石，但不確定是否會再有崩塌，提醒用路人留意路況。

縣道151線延溪公路是往避暑勝地溪頭、杉林溪必經路線，夏季車潮眾多，但鹿谷鄉內湖國小路段、指標約13.2公里處今天上午邊坡落石坍方，阻斷雙向通行，有前往溪頭遊客因此折返，養護單位南投縣政府工務處派廠商清理，1個多小時後恢復單線雙向行車。

國民黨鹿谷鄉長參選人邱紹偉說，往溪頭道路因落石受阻，縣府已派工程人員執行搶通作業，建議用路人改道由深坑路段通行，並配合交通管制；近期山區連日降雨導致土石鬆動，提醒民眾行經山區道路務必提高警覺，留意落石及邊坡狀況，非必要請避免進入山區。

鹿谷鄉民代表會主席、鹿谷鄉長參選人林智鴻表示，內湖國小往溪頭路段邊坡崩塌，一度造成道路受阻，他第一時間趕赴現場與內湖村長陳竹能共同協助交通指引，並持續關心搶通進度，目前已搶通單線通行，民眾若不趕時間，可改道往深坑方向，以避開搶修路段。

縣府工務處表示，經廠商搶修先恢復單線雙向行車，今天可清除全部落石，雖然此路段設有落石攔阻網，但不確定是否會再因巨大落石坍方而阻斷交通，後續將進一步評估是否需執行災修復建工程。

南投縣 南投 溪頭 巴威颱風

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