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巴威颱風侵襲台東 農改場呼籲儘速復耕減損失

中央社／ 台東縣14日電

颱風巴威台東帶來焚風和強陣風，造成作物損害，農業部台東區農業改良場呼籲農民，儘速復耕、復建減少損失。

台東區農業改良場今天透過官網公告，呼籲農友於颱風過後進行復育措施，清除田區殘枝落果，適當修剪枝條，加強各項作物病害防治，避免病原菌侵入感染。

台東區農業改良場表示，這次颱風主要引起焚風為害，遭遇焚風或鹽沫危害地區果園應加強灌溉（噴灌），補充果樹散失的水分，並將葉片上的鹽分淋洗掉；若強風導致枝條折損，應剪除受損枝條，以保護劑塗抹較大的傷口，並將斷枝、落葉及落果等搬離果園，減少病蟲害傳染源。

目前正值番荔枝（釋迦）授粉期，建議加強人工授粉次數，以確保著果率。加強病害防治作業，尤其是番荔枝炭疽病及果腐病，柑桔類、文旦柚風雨過後應注意細菌性潰瘍病之發生及防治。

台東區農業改良場表示，在水稻方面，田埂及溝渠若有損害或堆積雜物，應即整修清理，以利灌排水管理。

荖葉及蔬菜田區應儘速巡視，加強果菜類作物棚架扶正或強固，並補充水分。

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