巴威過後彰化排水溝爆死魚 逾4公里魚屍臭翻環保局曝死因

中度颱風巴威過境後，彰化縣和美鎮田尾排水驚見大量死魚，從和港路一路延伸至蚵仔寮一帶，綿延約3、4公里，居民抱怨魚屍曝曬後臭氣沖天，希望相關單位盡速清除。彰化縣環保局派員到場勘查，初步排除異常排放情形，研判因水域溶氧量不足，導致魚群大量死亡。

彰化縣議員蕭文雄表示，接獲民眾陳情後前往查看，發現自周日起田尾排水陸續出現魚隻翻肚死亡，沿著和港路至蚵仔寮約3、4公里範圍內，都可見死魚散布在排水溝中。由於目前水位偏低，不少魚屍卡在雜草間，經太陽曝曬後散發惡臭，影響附近居民生活環境。

蕭文雄指出，研判可能與颱風過後水閘門調節及供水不足有關，導致水體環境惡化，造成大量魚群死亡，希望相關單位儘速清除魚屍並改善現況。

彰化縣環保局表示，接獲通報後立即派員前往現場勘查，發現該區域水位低淺、水質外觀清澈，沿途巡查未發現有異常排放情形，現場同步進行水質檢測。初步判定，因水域溶氧量過低，導致魚群缺氧死亡，後續將持續追蹤水質變化。

彰化縣政府水利資源處表示，已洽請農田水利署了解供水情形，農水署回覆目前正值一期稻作收割期，農田暫無灌溉需求，加上颱風來襲前，田尾排水沿線相關制水閘門已預防性放水，目前田尾排水並無農田尾水或其他水源持續匯入，後續將持續監測排水狀況。