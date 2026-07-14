連日豪雨台中雪山坑通往巨人之手道路坍方 中市府今天搶修

連日豪雨，台中和平雪山坑道路坍方交通中斷，影響當地居民用水和通行安全，台中市議員古秀英呼籲中市府盡速協助搶修恢復通行；中市府建設局表示，已整備機具及人力，今天上午在兼顧施工安全下全力進行雪山坑產業道路搶通，盡速恢復道路通行及供水。

台中市議員古秀英表示，受近期豪雨影響，台中市和平區達觀里雪山坑 通往獵人步道及「巨人之手」道路，因邊坡嚴重坍方造成交通中斷，影響當地居民用水、通行安全及遊客進出，地方居民也相當關切。

台中市政府民政局示，受巴威颱風降雨影響，和平區達觀、香川、桃山、白毛台及雙崎等5處簡易自來水設施受損，部分地區停水。其中，桃山已於今昨天下午恢復供水；白毛台及雙崎預計今天進場搶修；達觀及香川則因雪山坑產業道路落石中斷，待道路搶通後立即修復供水設施。

為因應部分部落飲用水需求，市府社會局已開放鳥石坑及桃山社區活動中心作為物資儲備據點，和平區公所也已配送飲用水至達觀里、自由里及桃山部落，現有存量約可供2日使用，後續將視需求持續補充。

建設局已整備機具及人力，今天上午在兼顧施工安全下全力進行雪山坑產業道路搶通，盡速恢復道路通行及供水。道路邊坡復建工程經費初估約2738萬元，和平區公所已向市府水利局爭取補助，加速後續復建作業。

古秀英表示，雪山坑道路是居民日常生活、農產運輸及觀光發展的重要聯外道路，道路中斷已對地方生活造成不便。她要求相關單位除立即處理搶修工作外，應同步檢視坍方邊坡安全狀況，避免後續降雨再次造成災害，保障居民交通安全，也維護和平區觀光發展。