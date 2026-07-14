苗62線落石比大貨車還大！巨石將車推擠到路邊 所幸駕駛無大礙

苗62線大湖鄉富興村砲石路段，昨天晚間再度落下數顆巨石，一輛大貨車被推擠到路邊，駕駛擦挫傷，「超大石」體積比大貨車還龐大，地方一再請命安全不能靠運氣，苗62線不是「玩命賽道」，亟需徹底改善。

巴威颱風過境，造成苗62線沿途多處落石坍方，苗62線2.5公里大湖鄉富興村砲石路段昨天清晨落下大石頭，有如冰箱大小，還好沒有砸中人車，縣長鍾東錦排定今天上午勘災，未料，昨天晚上苗62線2.3公里處又落石，大湖鄉長黃惠琴形容是「超大石」。

黃惠琴說，幾顆超大石把一輛大貨車推擠到路邊，如果砸中車子，或是大貨車再被推擠掉落汶水溪就危險了，大貨車駕駛還好命大擦挫傷，無生命危險，警方在現場設置警示設施封閉交通。

苗栗縣議員劉美蘭多次為苗62線改善請命，她說，苗62線是錦水村、八卦村2200名居民主要聯絡道路，且溫泉飯店、露營區林立，但多次發生落石砸中人車意外，地方殷殷期盼改善，有一條安全之路。

縣府交通工務處指出，縣府一再爭取苗62線改善，2022年8月擬具包括興建明隧道在內約21億元分期計畫，爭取中央核定及補助，不過，中央要求提具監測計畫，縣府呈報苗62線危險路段道路邊坡管理分析改善評估計畫，卻沒有核定，審查改善計畫，又對經費過於龐大，或是工法有意見，以致遲遲無法啟動改善，中央建議災害搶修，也就是發生災害再搶修。

鍾東錦認為安全不能靠運氣，如果發生災害，萬一造成人命傷亡，根本是難以彌補，搶修難以徹底改善，縣府將會同泰安鄉公所，評估易落石高風險路段，運用縣款優先改善。

苗62線安全問題，立委邱鎮軍上個月在立法院質詢行政院長卓榮泰「道路可以搶修，人命登出怎麼修？」，邱鎮軍說，在台灣有很多地方，只要一下雨，當地居民就會開始擔心明天有沒有飯吃？能不能順利出門？還能不能平安回家？

邱鎮軍指出，苗62線更殘酷，只要下雨，苗62線就有機會再次變成玩命賽道，邊坡脆弱、落石隨時掉落，走這條路，靠的是運氣，不是安全建設，運氣不好的，已經永遠到不了家，災後搶修，已經N遍了，每次復建工程動輒幾百、幾千萬，近5年燒掉至少1.2億元，用在不斷重複的搶修、監測、賠償，跟永遠修不完的邊坡，但解決問題的21億元整體改善計畫，卡在交通部，如果一切都要等到災後搶修，是不是代表以後事前預防的預算都不需要了？