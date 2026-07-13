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颱風巴威釀農損3773萬元 受損作物柿子最嚴重
颱風巴威造成部分農業災情，農業部統計，到今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失新台幣3773萬元，受損作物以柿子損失1485萬元最嚴重。
農業部發布新聞稿，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，至下午5時，農業產物及民間設施估計損失3773萬元。
農產損失部分，農業部估計3443萬元，農作物被害面積400公頃，被害程度23%，換算無收穫面積93公頃，受損作物主要為柿子，被害面積76公頃，損害程度31%，換算無收穫面積23公頃，損失金額1485萬元，其次為香蕉、棗、桃及一期水稻等。
縣市受損情形，農業部說，以苗栗縣1579萬元（占42%）最多，其次是新竹縣860萬元、屏東縣349萬元、新北市225萬元、台中市224萬元較嚴重。
另外，民間設施損失330萬元，包括農田流失及埋沒309萬元，主因新北市農田流失1.8公頃，新竹縣農田埋沒1.6公頃；農業設施21萬元，主要是桃園市水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。
農業部說，農損災情資料持續彙整更新。
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