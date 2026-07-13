颱風巴威釀農損3773萬元 受損作物柿子最嚴重

苗栗縣南庄鄉苗21線石壁往神仙谷、鹿場方向道路，因風災已無法通行，縣府今天派員會勘並初步搶修石壁橋頭淘空毀損的路面，恢復單線通車，但確切修復時程還得看天氣賞臉；另鹿場、鹿山、鹿湖部落有百餘人出入困難，公所考量道路中斷及安全起見，東河村14日仍停止上班、上課。

2026-07-13 19:20