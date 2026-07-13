颱風巴威災後復原重建 NCC啟動災害漫遊維持通訊

颱風巴威遠離，中央災害應變中心今晚表示，中央和地方通力合作進行災後復原重建，全台已全數復水，但竹苗因道路中斷仍有1416戶停電，NCC啟動「災害漫遊」機制維持基本通訊。

中央災害應變中心晚間透過新聞稿表示，颱風巴威昨天解除陸上海上颱風警報後，災害應變中心已於昨天下午4時調降為三級開設，為持續掌握新竹縣及苗栗縣的道路通阻形成孤島地區後續處置進度，今天上午由常任副指揮官、消防署長蕭煥章召開「颱風後續復原進度處置視訊會議」。

同時，相關出席單位就地方政府所需中央支援及協調事項，進行討論。

中央災害應變中心提到，苗栗縣及新竹縣政府於視訊會議中回報，目前大部分地區的縣道及鄉道均可於今天完成搶通，2縣於颱風期間開設的收容處所也都已撤除，民眾均已返家或依親，安全無虞。

另外，新竹縣司馬庫司地區便橋沖毀，目前當地食物及飲水供應充足，未來若有需求，縣府將視情況持續運送物資支援；藥品部分目前供應充足，但因山區落石不斷，衛福部已主動聯繫地方政府，視需要即時啟動用無人機送醫療物資。

中央災害應變中心表示，為提升災區通訊韌性，通傳會（NCC）已協調電信業者建立「災害漫遊」機制，本次颱風在全台各地造成電信基地台受損170座、待修復46座；針對基地台受損最嚴重的新竹縣五峰鄉，NCC已協調電信業者支援2台行動基地台車進駐，並於昨晚9時開通災害漫遊服務，受災地區民眾皆可藉此維持基本通訊服務。

各地水電維生系統災後復原情形，中央災害應變中心提到，因颱風造成全台4278戶停水，今天已全數完成復水；另全台曾停電24萬9892戶，截至今天上午9時仍有新竹縣1416戶停電（含苗栗19戶），因道路中斷導致台電搶修復電進度受阻，新竹縣政府正全力排除道路受阻情形。

中央災害應變中心說，由於尖石及五峰的受災地區均為簡易自來水供水區域，本次風災受損嚴重，新竹縣政府已向經濟部提出簡易供水補助計畫，經濟部於視訊會議中同意將儘速核定以利縣府啟動復原作業。

此外，目前仍開設收容所的縣市，包括桃園市、高雄市、南投縣及花蓮縣等，共開設21處收容處所、收容494人，衛福部將持續提醒地方政府確認居住地安全後再請民眾返家。

中央災害應變中心表示，各地方政府已全面展開環境清理、公共設施修復、農損查報及防疫整備等工作，希望儘速恢復民眾正常生活。