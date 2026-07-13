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颱風遠離 金門海空交通恢復、數百人已候補返台

中央社／ 金門13日電

颱風巴威影響金門縣對外交通，昨天海空運輸恢復，今天仍有大量旅客等待候補，截至晚間8時，已有逾300人候補上航班返回台灣。

颱風巴威影響金門縣10、11日對外交通，昨天金門往返台灣航班恢復，金門往返中國廈門小三通客船中午後也復航，大批中轉金門返台旅客湧入機場等待候補，正班機航班難以全部消化，昨天晚間金門機場現場仍有逾400名旅客待候補。

金門航空站今天上午再進行現場候補人數統計，往台北、台中、高雄各有134、105、162人。

金門航空站約中午公布軍機投入疏運消息，但金門航空站下午再於臉書（Facebook）發文表示，因受屏東天候不佳影響，軍機無法起飛，故取消今天金門往台灣軍機加班機。

根據金門航空站候補資訊，截至晚間8時，已有333名旅客候補上返台航班，現場仍有約數十名旅客等待候補。

巴威颱風

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