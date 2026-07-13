公路局：颱風巴威受災戶申辦監理業務可展延至年底

颱風巴威襲台造成部分地區出現災情，交通部公路局今天說，受災民眾只要出具證明，包含補發駕照、車輛報廢等監理事宜，都可展延至年底申辦。

颱風巴威襲台，造成部分地區災情嚴重，交通部公路局今天發布新聞稿表示，為照顧災區民眾權益，公路局公布「0711巴威颱風受災民眾公路監理業務權益措施規定」。

公路局說，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及公路使用養護安全管理費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至12月31日前向公路監理機關申辦。

公路局表示，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，公路使用養護安全管理費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免之，請民眾於12月31日前提出申請。

另外，公路局提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠公路使用養護安全管理費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。