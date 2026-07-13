快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

南庄苗21線石壁橋恢復單線通車 東河村14日仍停班課

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
颱風豪雨重創庄山區，苗21線石壁往神仙谷、鹿場方向道路已無法通行，搶修工作也面臨極大的挑戰。圖／南庄鄉公所提供
颱風豪雨重創庄山區，苗21線石壁往神仙谷、鹿場方向道路已無法通行，搶修工作也面臨極大的挑戰。圖／南庄鄉公所提供

苗栗縣南庄鄉苗21線石壁往神仙谷、鹿場方向道路，因風災已無法通行，縣府今天派員會勘並初步搶修石壁橋頭淘空毀損的路面，恢復單線通車，但確切修復時程還得看天氣賞臉；另鹿場、鹿山、鹿湖部落有百餘人出入困難，公所考量道路中斷及安全起見，東河村14日仍停止上班、上課。

巴威颱風過境，南庄鄉東河村301農路路基大規模坍方，苗21線9.6公里以上，沿途多處嚴重坍方，石壁橋旁路基嚴重淘空，造成交通中斷，鹿場、鹿山、鹿湖部落等居民百餘人受困。

今天鹿場部落居民在缺乏拋繩槍的窘境下，克難用傳統弓箭綁上細線，將繩索射向30公尺外的對岸，搭建簡易運輸繩索流籠，並以人力接駁方式運送民生物資上山解困。

上午苗縣府交工處人員現勘後，確認石壁橋頭淘空毀損的路面可搶修，目前已初步搶修恢復單線雙向通車，但從石壁橋至神仙谷，以及前往鹿場路段，仍有多處路面大量積滿砂石狀況，阻斷交通，需靠大型機具搶修。

由於近日山區持續有午後雷陣雨，考量山壁土方還不穩定，機具人員進出及現場作業都有潛在安全顧慮，只能等天氣真正放晴後，再持續推進搶修，何時能搶通暫無確切時程表。

另外，今天傍晚南庄鄉公所也再次宣布，考量道路無法通行及安全起見，東河村14日仍停止上班、停止上課。

鄉長羅春蓮表示，上午會同縣政府交工處前往石壁橋與風美道沿線會勘，發現往神仙谷、鹿場的道路仍有多處落石淤泥待清理，目前協力廠商已沿線處理中，縣府也將加派機具支援沿線道路搶修作業。

羅春蓮強調，這次豪雨重創山區，301農路因路基嚴重崩塌，大面積落石覆蓋，道路已無法通行，搶修工作也面臨極大的挑戰，但「道路中斷，我們不能讓關懷中斷」，為了讓鹿山、鹿湖的鄉親生活不受影響，公所今天已與風美部落協會合作，成功將公所存於鹿場的救急物資運送到受困民眾家中。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威豪雨重創！苗縣南庄全鄉今停班課 苗21線石壁橋頭慘淘空

颱風巴威釀災 苗栗3道路多處崩坍搶修拚14日通車

巴威颱風重創南庄鄉 蓬萊溪護魚步道幾乎全毀

巴威肆虐…北橫搶通 南庄山區百人受困

相關新聞

南庄苗21線石壁橋恢復單線通車 東河村14日仍停班課

苗栗縣南庄鄉苗21線石壁往神仙谷、鹿場方向道路，因風災已無法通行，縣府今天派員會勘並初步搶修石壁橋頭淘空毀損的路面，恢復單線通車，但確切修復時程還得看天氣賞臉；另鹿場、鹿山、鹿湖部落有百餘人出入困難，公所考量道路中斷及安全起見，東河村14日仍停止上班、上課。

巴威釀憾事！21歲女五峰露營返程 騎車水淹腳踝滑倒跌排水溝亡

颱風巴威過境，新竹縣山區持續降雨，21歲鄭女今天下午與3名友人從五峰鄉露營返回竹東住家途中，騎車行經竹112線時不慎滑倒，跌入路旁排水設施，經友人先行救起後送醫搶救，但仍於下午5時許宣告不治，事故原因仍待警方調查釐清。

巴威災後復原！新竹尖石後山5校、五峰全鄉學校明天停班停課

巴威颱風雖已遠離，但新竹山區仍持續進行災後復原作業。新竹縣政府今天晚間宣布，因應颱風後續影響，為維護民眾安全及利於災後復原，尖石鄉後山5校、五峰鄉全鄉學校（含幼兒園）明天停班停課1天。

巴威大風吹…500座離岸風機「瞬時」發電量3356MW 約6部台中電廠機組

經濟部13日表示，巴威颱風帶來強勁風勢，500座離岸風機平安挺過11級暴風，並展現穩定供電的實力。

巴威颱風影響解除 阿里山林鐵14日起全線恢復行駛

阿里山林鐵受巴威颱風影響停駛多日，沿線6處土石崩落及倒木已於今天全數清理完成，經全線巡檢及列車試運轉確認安全後，明天起本線及祝山線恢復營運，林鐵全線班次全面復駛。

巴威害新竹1.4萬戶停電！台電已復電逾9成 今再挺進尖石、五峰搶修

巴威颱風造成新竹地區累積停電1萬4348戶，台電新竹區處全力搶修，截至今天下午1時已恢復1萬3000餘戶供電，仍有1200餘戶停電，主要集中尖石、五峰山區，因樹倒、道路坍塌阻斷，台電表示將待道路搶通後持續搶修，力拚全面復電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。