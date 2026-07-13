南庄苗21線石壁橋恢復單線通車 東河村14日仍停班課

苗栗縣南庄鄉苗21線石壁往神仙谷、鹿場方向道路，因風災已無法通行，縣府今天派員會勘並初步搶修石壁橋頭淘空毀損的路面，恢復單線通車，但確切修復時程還得看天氣賞臉；另鹿場、鹿山、鹿湖部落有百餘人出入困難，公所考量道路中斷及安全起見，東河村14日仍停止上班、上課。

巴威颱風過境，南庄鄉東河村301農路路基大規模坍方，苗21線9.6公里以上，沿途多處嚴重坍方，石壁橋旁路基嚴重淘空，造成交通中斷，鹿場、鹿山、鹿湖部落等居民百餘人受困。

今天鹿場部落居民在缺乏拋繩槍的窘境下，克難用傳統弓箭綁上細線，將繩索射向30公尺外的對岸，搭建簡易運輸繩索流籠，並以人力接駁方式運送民生物資上山解困。

上午苗縣府交工處人員現勘後，確認石壁橋頭淘空毀損的路面可搶修，目前已初步搶修恢復單線雙向通車，但從石壁橋至神仙谷，以及前往鹿場路段，仍有多處路面大量積滿砂石狀況，阻斷交通，需靠大型機具搶修。

由於近日山區持續有午後雷陣雨，考量山壁土方還不穩定，機具人員進出及現場作業都有潛在安全顧慮，只能等天氣真正放晴後，再持續推進搶修，何時能搶通暫無確切時程表。

另外，今天傍晚南庄鄉公所也再次宣布，考量道路無法通行及安全起見，東河村14日仍停止上班、停止上課。

鄉長羅春蓮表示，上午會同縣政府交工處前往石壁橋與風美道沿線會勘，發現往神仙谷、鹿場的道路仍有多處落石淤泥待清理，目前協力廠商已沿線處理中，縣府也將加派機具支援沿線道路搶修作業。

羅春蓮強調，這次豪雨重創山區，301農路因路基嚴重崩塌，大面積落石覆蓋，道路已無法通行，搶修工作也面臨極大的挑戰，但「道路中斷，我們不能讓關懷中斷」，為了讓鹿山、鹿湖的鄉親生活不受影響，公所今天已與風美部落協會合作，成功將公所存於鹿場的救急物資運送到受困民眾家中。