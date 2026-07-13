巴威釀憾事！21歲女五峰露營返程 騎車水淹腳踝滑倒跌排水溝亡

颱風巴威過境，新竹縣山區持續降雨，21歲鄭女今天下午與3名友人從五峰鄉露營返回竹東住家途中，騎車行經竹112線時不慎滑倒，跌入路旁排水設施，經友人先行救起後送醫搶救，但仍於下午5時許宣告不治，事故原因仍待警方調查釐清。

受到巴威颱風帶來豪雨影響，新竹縣山區道路濕滑，竹112線線現場黃泥水夾帶土石不斷湧上路面，整條道路幾乎被泥流覆蓋，積水一度淹過腳踝，山坡及排水設施持續宣洩大量泥水，路況惡劣。

新竹縣消防局表示，今天下午接獲報案，指有女子騎車行經竹112線滑倒跌落排水設施，立即派遣車組前往救援，並同步通知警方到場協助。

消防人員抵達後發現，現場共有4名女性同行，其中鄭女疑騎乘機車時不慎滑倒，跌入路旁排水設施，同行友人先行將她拉起，消防人員接手實施緊急救護，其餘3名同行友人均未受傷，至於事故發生原因及詳細經過，仍待警方進一步調查釐清。

消防局提醒，近日山區受颱風及降雨影響，道路濕滑，排水設施及溪溝水流變化快速，民眾從事露營、登山及戶外活動返程時，應留意路況，避免行經積水、溪流及易滑路段，確保自身安全。