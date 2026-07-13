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巴威災後復原！新竹尖石後山5校、五峰全鄉學校明天停班停課

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
巴威颱風帶來災情，新竹縣尖石鄉義興大橋旁縣道一二○線油羅溪堤防遭沖毀。圖／竹縣府提供
巴威颱風帶來災情，新竹縣尖石鄉義興大橋旁縣道一二○線油羅溪堤防遭沖毀。圖／竹縣府提供

巴威颱風雖已遠離，但新竹山區仍持續進行災後復原作業。新竹縣政府今天晚間宣布，因應颱風後續影響，為維護民眾安全及利於災後復原，尖石鄉後山5校、五峰鄉全鄉學校（含幼兒園）明天停班停課1天。

新竹縣政府表示，尖石鄉7月14日停班停課範圍為後山5校，包括新光國小、秀巒國小、石磊國小、玉峰國小以及錦屏國小，另後山文健站同步停班停課1天，其餘地區正常上班上課。

五峰鄉方面，學校（含幼兒園）及文健站7月14日停班停課1天，其餘地區正常上班上課。

縣府指出，此次措施主要考量巴威颱風後續影響，並配合山區災後復原及道路安全狀況，希望降低風險，維護師生及居民安全，請民眾留意相關資訊並配合辦理。

巴威 停班停課 新竹 巴威颱風

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