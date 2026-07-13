聽新聞
0:00 / 0:00
巴威災後復原！新竹尖石後山5校、五峰全鄉學校明天停班停課
巴威颱風雖已遠離，但新竹山區仍持續進行災後復原作業。新竹縣政府今天晚間宣布，因應颱風後續影響，為維護民眾安全及利於災後復原，尖石鄉後山5校、五峰鄉全鄉學校（含幼兒園）明天停班停課1天。
新竹縣政府表示，尖石鄉7月14日停班停課範圍為後山5校，包括新光國小、秀巒國小、石磊國小、玉峰國小以及錦屏國小，另後山文健站同步停班停課1天，其餘地區正常上班上課。
五峰鄉方面，學校（含幼兒園）及文健站7月14日停班停課1天，其餘地區正常上班上課。
縣府指出，此次措施主要考量巴威颱風後續影響，並配合山區災後復原及道路安全狀況，希望降低風險，維護師生及居民安全，請民眾留意相關資訊並配合辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。