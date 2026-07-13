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巴威大風吹…500座離岸風機「瞬時」發電量3356MW 約6部台中電廠機組
經濟部13日表示，巴威颱風帶來強勁風勢，500座離岸風機平安挺過11級暴風，並展現穩定供電的實力。
經濟部表示，巴威颱風為台灣沿岸帶來11級陣風，經過每秒約32.6公尺的風速吹拂之下，推動全國離岸風機全力發電，最高瞬時發電量達3,356MW，約等於6部台中電廠機組滿載的瞬時發電量，在颱風期間支撐全國約1成用電。
經濟部表示，這次巴威帶來適合發電的風況，也讓離岸風電成為颱風期間穩定供電的重要助力。其實並非風越大風機就發越多電，而是在安全運轉範圍內，發揮最佳效能；若風勢超過一定限制，風機也會自動啟動保護機制停機。
經濟部強調，離岸風電還會繼續建設，也讓台灣海峽上的風，持續穩定為台灣供電出力。
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