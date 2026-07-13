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北投巨石崩落擋道 北市府：邊坡仍有滑落可能

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

巴威颱風已遠離，臺北市政府隨即展開各項災後復原工作。臺北市長蔣萬安12日主持完臺北市政府巴威颱風第6次工作會報後，隨即馬不停蹄前往視察北投區泉源路土石崩落處理情形。

針對北投區泉源路土石崩落現場，蔣萬安在聽取專業技師與理事長說明、並實地勘查後指出，雖目前邊坡仍具高度風險。經現場觀測，上方仍有數塊大石與小石頭相互卡緊、傾斜裸露。由於未來幾天仍有降雨機率，邊坡仍有滑落可能，專業團隊正把握雨勢稍歇的空檔，進行破碎、消坡與讓小石先行滑落等處理。

蔣萬安市長強調，市府團隊與專業技師已進行審慎評估，一切絕對以「安全第一」為最高原則，兼顧地方上確實有期盼儘快通車的需求，確保安全無慮後，才會開放通車。至於泉源路封閉期間對在地居民造成的交通不便，蔣萬安則表示，現場里長已即時反應民意，市府也已立刻指示工務局、交通局及公運處調撥相關車輛、規劃接駁方案。市府將與在地里長密切確認繞道與接駁路徑，在確保市民安全的前提下，提供臨時替代交通服務，並全面加快相關修復期程。

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