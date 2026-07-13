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臺南0626豪雨抽水量高出巴威颱風95倍

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

6月26日，受到米克拉颱風外圍環流與西南風共伴效應影響，臺南地區遭遇極端致災性豪雨襲擊。根據水利局統計，全市67座抽水站及防汛機組全線堅守崗位，徹夜未眠全力抽排，總抽排量達到驚人的 1,900萬噸，等同於1.32座白河水庫蓄水量。與本次「巴威颱風」期間抽水量20萬噸相比，0626極端降雨的抽水量高出整整95倍，顯見其降雨強度驚人。臺南市長黃偉哲表示，面對怪獸級的短時強降雨，雖然市府機組全開，但瞬間雨量已遠超城市排水設計的防護標準，才導致三爺溪排水出現溢堤情況。

水利局表示，為因應強烈颱風巴威來襲，市府全體動員落實防汛，積極把握黃金 48 小時，先行啟動防汛巡檢作業，針對各區域排水、水利建造物、在建工程、抽水站、移動式抽水機油料及防汛物料等設施進行全面盤點。在清淤整備方面，截至7月6日，全市已清疏排水路約 269 公里、雨水下水道約 82 公里，合計清淤長度約 351公里、體積達5萬立方公尺，道路側溝清淤總長度亦逾 373 公里。此外，亦責成轄內滯洪池管理單位預先洩降，可增加約1,100萬噸之蓄水空間。另全市67座抽水站、1841座水門及511台移動式抽水機皆完成試運轉，妥善率達100%，並備妥23萬個沙包、4,100片防水擋板因應。為了確保排洪大動脈暢通，市府更引進「下水道機器人」深入地底進行科技巡檢，全力嚴防積淹水災情。

水利局補充說明，本次巴威颱風侵襲期間，全市未發生積淹水災情，颱風期間總抽水量為20萬噸，而比對「0626豪雨」在短時間內灌進超過100年頻率保護標準的驚人雨量，使得抽水站必須持續不斷抽排1,900萬噸的內水，逼近半座中型水庫（相當於1.32座白河水庫）蓄水量。水利局坦言，如此龐大的降雨累積速度與強度，對都市防洪系統是極嚴苛的考驗。

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