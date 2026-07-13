巴威颱風影響解除 阿里山林鐵14日起全線恢復行駛

阿里山林鐵受巴威颱風影響停駛多日，沿線6處土石崩落及倒木已於今天全數清理完成，經全線巡檢及列車試運轉確認安全後，明天起本線及祝山線恢復營運，林鐵全線班次全面復駛。

巴威颱風造成阿里山林鐵沿線6處土石崩落及倒木，阿里山林鐵及文資處表示，經連日搶修後，已於今天完成清理及全線巡檢作業，並完成列車試運轉，確認行車安全無虞。

阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間各班次列車，將於明天起恢復正常營運。

此外，阿里山國家森林遊樂區內的沼平線及神木線列車，已於今天配合園區開園恢復行駛；祝山線觀日列車也將於明天起恢復營運，象徵林鐵全線各路段均已恢復正常服務。

阿里山林鐵及文資處提醒，旅客搭車前仍可留意最新列車行駛資訊，並依現場公告及工作人員指引搭乘。

阿里山林鐵搶修完成，嘉義至阿里山14日恢復通車，圖為列車試運轉至奮起湖車站。圖／阿里山林鐵及文資處提供