巴威害新竹1.4萬戶停電！台電已復電逾9成 今再挺進尖石、五峰搶修

巴威颱風造成新竹地區累積停電1萬4348戶，台電新竹區處全力搶修，截至今天下午1時已恢復1萬3000餘戶供電，仍有1200餘戶停電，主要集中尖石、五峰山區，因樹倒、道路坍塌阻斷，台電表示將待道路搶通後持續搶修，力拚全面復電。

台電新竹區處表示，至今天下午1時止，尚有1200餘戶未能完成供電，主要集中在尖石及五峰山區，受到樹木傾倒、道路坍塌阻斷，無法進入搶修，台電新竹區處持續與地方政府、交通等單位通力合作，清除道路障礙物，在確保安全下持續推進搶修範圍，路通到哪就搶修到哪，全力搶修至全面復電。

台電新竹區處提醒，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911，告知停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員將以最快的速度搶修復電。台電新竹區處並持續與各區村里長、民意代表及重要用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員修復。

台電新竹區處感謝地方政府協助快速搶通道路，以及風災地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待復電；台電新竹區處也提醒民眾，依氣象署資料顯示，目前雖已脫離颱風暴風圈，仍受到外圍環流影響，亦有短延時強降雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

巴威颱風造成新竹地區累積停電1萬4348戶，台電新竹區處投入人力、機具搶修，截至今天下午1時已恢復1萬3000餘戶供電。圖／台電新竹區處提供