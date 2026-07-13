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颱風巴威農損2271萬元 苗栗1572萬元最多
颱風巴威造成部分農業災情，農業部統計，到今天上午11時，農損金額新台幣2271萬元，以苗栗縣損失1572萬元最多。
農業部發布新聞稿，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到上午11時，農業產物及民間設施估計損失2271萬元。
農業部說明各縣市受損情形，以苗栗縣1572萬元（占69%）最多，其次是新北市203萬元、新竹縣167萬元、台中市128萬元、桃園市121萬元較嚴重。
農產損失部分，農業部估計2033萬元，農作物被害面積226公頃，被害程度22%，換算無收穫面積50公頃，受損作物主要為柿，損失金額1255萬元，其次為棗、一期水稻、苦瓜及食用番茄等。
另有民間設施損失238萬元，包括農田流失及埋沒228萬元，主因新北市農田流失1.8公頃，新竹縣農田埋沒0.6公頃；農業設施損失10萬元，主要是桃園市溫網室塑膠布破損。
農業部表示，颱風巴威造成的農損災情資料，持續彙整更新。
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