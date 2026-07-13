苗栗東河村風災成孤島 部落青年射箭搭繩傳物資

颱風巴威造成苗栗縣苗21線多處崩塌，東河村由於交通中斷成為孤島。為解當地物資之急，鹿場部落青年以弓箭將細繩射向對岸，搭起繩索傳遞物資給鹿湖、鹿山部落。

苗栗南庄鄉公所應變中心今天表示，苗21線石壁橋到神仙谷路段沿線多處崩塌，交通中斷，鹿湖部落12人無法聯外，目前狀況良好，但須空投民生物資。

無黨籍苗栗縣議員楊文昌（Baiho．Watan）告訴中央社記者，鹿場部落有雜貨店，物資較不缺乏，部落青年用弓箭將細繩索射向對岸，讓鹿湖及鹿山部落青年接收，以分配及傳遞物資。

楊文昌說，東河村聯外道路多處嚴重坍塌，不確定何時可搶通，幸當地電力沒中斷，還可透過手機聯繫，如果有相關物資需求可及時提供。

部落青年說，由於沒拋繩槍，弓箭才能射30公尺以上距離，將細繩索綁在箭上射向對岸，兩側固定後作為物資運補傳遞動線，只要接到對岸青年致電求助，就會再次傳遞物資。