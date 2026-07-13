颱風巴威釀災 苗栗3道路多處崩坍搶修拚14日通車

苗栗縣政府表示，苗22線10.2K處邊坡坍方、苗21線沿線多處崩塌泥流、苗62線沿線多處崩塌，3處道路無法通行，預計今天可搶通，明天可通車。

苗栗縣政府發布新聞稿表示，中央災害應變中心今天上午召開颱風巴威災後視訊會議，苗栗縣政府由消防局、民政處、交通工務處派員出席，泰安鄉、南庄鄉公所災害應變中心也參與視訊，提報災後回復現況。

苗栗縣政府指出，颱風巴威在苗栗造成多起道路中斷，今天南庄東河村停班停課，收容人員310人均已全數安全返家，道路搶通計有57處，已結46案，有11處搶修中。

縣府指出，因道路坍方影響，有線電視電纜線遭扯斷，目前獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉有部分區域無法收視，業者已待命中，等道路搶通後進入搶修。

視訊會議時，苗栗縣災害防救辦公室報告，苗22線10.2K處邊坡坍方雙向無法通行、苗21線10K石壁橋至神仙谷路段沿線多處崩塌泥流無法通行、苗62線10K錦卦大橋至泰安觀止沿線多處崩塌無法通行，預計今天可搶通，明天就可通車。

南庄鄉公所應變中心表示，南庄鄉苗21線石壁橋至神仙谷路段沿線多處崩塌，交通中斷，導致東河村成「孤島」，目前有鹿湖部落12人無法聯外，目前居民狀況均良好，但仍須空投民生物資。

根據新聞稿，消防署長蕭煥章指示苗栗縣府掌握東河村受困居民安全，若有任何需要，包括空投民生物資，皆可向中央災害應變中心提出請求。