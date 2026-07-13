巴威豪雨重創！苗縣南庄全鄉今停班課 苗21線石壁橋頭慘淘空

巴威颱風雖已遠離台灣，但帶來的大豪雨卻重創苗栗縣南庄鄉，山區道路柔腸寸斷，聯外主要道路苗21線石壁橋橋梁毀損，部落對外完全交通中斷，上百居民受困山區；今天南庄全鄉停班停課，上午縣府也派員前往現勘災情，將盡快搶通道路及研擬災後復舊事宜。

「第一次感覺這麼的無助、無奈！」原住民議員楊文昌一早再臉書發文說，日前巴威颱風肆虐，南庄山區降雨量破700毫米，造成多處道路橋梁毀損，部落對外完全交通中斷，居民受困山區。通往石門、鹿山、鹿湖、鹿場、風美部落的道路，因前方石壁橋墩遭大水淘空，搶修的重型機具無法前進施作，道路恢復通行無期，居民無不擔心恐慌。

今天上午縣府及鄉公所也派員前往石壁橋，現場勘查石壁橋橋頭路面遭淘空災情。楊文昌指出，豪雨讓山區道路變成河道，雨停水退後許多路段積滿泥沙礫石，造成苗21線可說是柔腸寸斷，人車根本無法通行，上午救援團隊透過緊急搭建的繩索，緩慢運送物資進入；另針對石壁橋部分，初步勘查應能盡速搶修恢復單線通通，讓大型機具能再前進至神仙谷路段搶通作業。

苗21線通往石門、鹿山、鹿湖、鹿場、風美部落的道路，因前方石壁橋墩遭大水淘空，搶修的重型機具暫時無法前進施作。圖／楊文昌提供