巴威致災 中華郵政寬延保費、房貸1年寬限期

因應部分地區受颱風巴威影響發生災情，中華郵政今天宣布，壽險業務提供關懷措施，包括受災戶快速理賠、寬延繳納保險費與新增保單借款免息、受災房貸戶可申請1年寬限期等。

針對颱風巴威導致災情，中華郵政發布新聞稿公布3大關懷措施，因災害不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付，上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

寬延繳納保險費與新增保單借款免息部分，中華郵政指出，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。

此外，自災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增保單借款免息3個月；保險單若有毀損，免費補發保險單。

針對房貸戶關懷措施，中華郵政說明，自這次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金；受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。