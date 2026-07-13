巴威攪濁頭前溪！竹北、新埔大範圍停水或減壓 今供水可望恢復

巴威颱風挾帶豪雨襲台，新竹地區頭前溪、鳳山溪水位暴漲，許多竹北、新埔民眾近兩天陸續反映家中停水或水壓偏低。自來水公司表示，颱風豪雨導致原水濁度大幅飆升，因此採取減量供水措施，昨晚已恢復正常取水，今天供水可望全面恢復。

台水第三區管理處公告指出，因「新竹原水取水量不足」，自12日晚間起至13日中午，竹北市及新埔鎮大範圍地區實施降壓供水，影響範圍涵蓋竹北市光明、六家、十興、成功、嘉豐、文興等多處，以及新埔鎮中山路、文山路犁頭山段、褒忠路等地。

不少民眾疑惑，新竹水庫及頭前溪水量充足，為何仍出現「取水量不足」。對此，台水表示，主要原因是巴威颱風帶來豪雨，造成頭前溪及鳳山溪原水濁度急遽升高，其中頭前溪原水濁度約達2000NTU、鳳山溪約800NTU，遠高於平時水質，淨水場須降低取水及處理量，以維持供水水質安全，因此採取減量供水措施。

台水表示，目前頭前溪及鳳山溪原水濁度已逐漸下降，昨晚已恢復正常取水作業。由於供水系統仍需時間回補，高地區及管線末端仍可能出現水壓偏低情形，已加開加壓馬達協助供水，預計今天可陸續恢復正常。

台水提醒，停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞，建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。