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巴威颱風餘威…苗栗2淨場濁度高降壓供水 大湖苗62線今新落大石

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗62線2.5公里大湖鄉路段今天新落大石影響交通，縣府聯絡廠商處理中。圖／黃惠琴提供
苗62線2.5公里大湖鄉路段今天新落大石影響交通，縣府聯絡廠商處理中。圖／黃惠琴提供

巴威颱風過境，「餘威」造成台灣自來水公司明德水庫淨水場、南庄淨水場原水濁度飆高，因此減量供水，苗栗市部分地區持續影響到今天下午1點，此外，苗62線2.5公里大湖鄉路段今天新落大石影響交通，縣府聯絡廠商處理中。

巴威颱風帶來充沛雨量，明德水庫淨水場原水濁度大約1600NTU，昨天上午10點半起減量供水，台灣自來水公司第三區管理處逐步縮小影響範圍，僅餘苗栗市福星里、玉清里、清華里、北苗里、上苗里、文聖里、建功里、玉華里、福麗里、文山里、嘉盛里、嘉新里、福安里，預計下午1點恢復正常。

南庄淨水場取用南河溪水源，供應南庄鄉、三灣鄉自來水，昨天下午4點起減量供水，今天凌晨2點恢復正常，部分高地區水壓可能偏低，淨水場已加開馬達加壓供水。

此外，大湖鄉長黃惠琴今天一早勘災，發現苗62線2.5公里大湖鄉富興村砲石路段落石，其中一顆大落石在路中間影響交通，公所擺設相關警示設施，小車勉強可以通行，並通報縣府後續清除，黃惠琴請用路人車注意安全。

巴威颱風 苗栗 落石

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