聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風餘威…苗栗2淨場濁度高降壓供水 大湖苗62線今新落大石
巴威颱風過境，「餘威」造成台灣自來水公司明德水庫淨水場、南庄淨水場原水濁度飆高，因此減量供水，苗栗市部分地區持續影響到今天下午1點，此外，苗62線2.5公里大湖鄉路段今天新落大石影響交通，縣府聯絡廠商處理中。
巴威颱風帶來充沛雨量，明德水庫淨水場原水濁度大約1600NTU，昨天上午10點半起減量供水，台灣自來水公司第三區管理處逐步縮小影響範圍，僅餘苗栗市福星里、玉清里、清華里、北苗里、上苗里、文聖里、建功里、玉華里、福麗里、文山里、嘉盛里、嘉新里、福安里，預計下午1點恢復正常。
南庄淨水場取用南河溪水源，供應南庄鄉、三灣鄉自來水，昨天下午4點起減量供水，今天凌晨2點恢復正常，部分高地區水壓可能偏低，淨水場已加開馬達加壓供水。
此外，大湖鄉長黃惠琴今天一早勘災，發現苗62線2.5公里大湖鄉富興村砲石路段落石，其中一顆大落石在路中間影響交通，公所擺設相關警示設施，小車勉強可以通行，並通報縣府後續清除，黃惠琴請用路人車注意安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。