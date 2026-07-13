雙向管制 北投泉源路巨石崩落 最快7天搶通

巴威颱風侵襲，北市泉源路二二一號往陽明山方向，上周六因邊坡坍方道路中斷，範圍廣達高四十米、寬二十五米，因坡面不穩，持續有浮石滑落，待天候穩定將進場刷坡與清除浮石，預計七至十日內搶通至少一線車道。

至於市區路樹傾倒等影響主次要幹道交通，市長蔣萬安表示，今天上班前會全數清理完成。

蔣萬安昨視察泉源路巨石崩落現場及邊坡狀況，蔣表示，市府以安全第一為原則，兼顧地方通行需求，確保安全無慮才會通車，指示工務、交通局及公運處調撥相關車輛、規畫接駁方案，提供替代交通服務。

北市新工處表示，北投泉源路崩塌的上邊坡屬國有地，大型機具已進駐待命，後續將依大地技師及設計顧問專業建議，等天候穩定，立即進場執行刷坡與清除浮石。確認上方坡面安全無虞，隨即同步展開路面兩顆大型落石破碎作業，並修復路面大洞，拚七至十天內搶通單線車道，採管制方式開放人車通過。

新工處強調，泉源路（行義路口、惇敘工商至東昇路口）持續拉設封鎖線，實施雙向交通管制，嚴禁人車通行。近期山區天氣多變，土石含水量高，應避免入山區活動。

風雨也讓戶外招牌掉落風險升高，宜蘭礁溪昨發生異物入侵軌道事件，一列花蓮開往樹林的四○○七次區間快車，上午七時八分行經礁溪站附近，擦撞路旁礁溪麗翔飯店倒塌的舊招牌鐵架，車身受損，幸無人受傷，部分班次延誤。

是否向飯店求償？台鐵表示，車輛仍正常行駛中，待列車返回所屬單位後再核估維修費用。業者說，鐵路警察正調查，不便多談。