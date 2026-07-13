桃園水稻倒苗栗紅棗裂 農損啟動救助

巴威颱風帶來風雨造成地方農損，桃園多處水稻倒伏受災，苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉栽種紅棗裂果嚴重，昨初估損失約二八八萬元，縣府等單位會勘將啟動每公頃八萬元救助作業；彰化縣盛產芭樂、地瓜與花生已因六月下旬豪雨遭逢延遲性損害，縣府今啟動會勘。

苗栗縣種植紅棗面積達一百公頃，公館主要產地約八十四公頃，巴威颱風廿四小時豪雨逾兩百公釐，導致紅棗嚴重裂果及落果，初步查報被害面積廿公頃、災害率二成三；棗農指出，正逢紅棗產季初期，採收僅約一成，也憂心裂果引來東方果實蠅及鏽病等危害，災情會進一步擴大。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、農糧署北區分署長林傳琦等人昨勘災，除了認定紅棗受損達標，依農業天然災害救助辦法，農友可申請紅棗每公頃八萬元救助金，縣府農業處也研議補助棗農採果工錢，補貼農民損失。另，南庄鄉甜柿損害查報受害面積五公頃，損失約六十四萬元，陸續查報中。

桃園市一期作水稻種植面積約一點一萬公頃，正值收穫期，已採收逾一成七，不敵巴威颱風風雨摧殘。農業局長陳冠義昨會同農糧署北區分署、農會及區公所勘查受災稻田，初步查報以平鎮、龜山、大溪、八德、桃園區等水稻倒伏居多，市府啟動災情查報，並將向中央爭取從寬認定災損。

彰化縣則因六月下旬豪雨造成一波農損，特別是列延遲性災害的芭樂、地瓜與花生，爭取天然災害現金救助，縣府今起將安排會勘。彰化大城番薯生產合作社理事長陳啟豐說，地瓜因生長期不同，接近採收者損失較重，整體約兩成；花生災情可能較為嚴重。