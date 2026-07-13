巴威肆虐 北橫搶通 南庄山區百人受困

巴威颱風前天過境風雨發威，桃竹苗山區多處坍方、落石釀聯外道路、橋梁中斷，經相關單位搶修，桃園復興北橫台七線昨搶通全線通行，但新竹縣義興大橋旁縣道一二○線油羅溪堤防被沖毀、苗栗縣南庄鄉三○一農路與苗廿一線等路段交通中斷，持續搶險、搶通中。

由於聯外道路交通受阻、電路不穩定，新竹縣尖石鄉後山新光、秀巒、石磊、玉峰國小與五峰鄉桃山國小共五校今天停止上班上課；五峰鄉花園國小竹林分校今天正常上班、停止上課。新竹縣尖石鄉玉峰村、秀巒村、五峰鄉今天也停班停課。

桃園市復興區防災中心指出，復興區北橫台七線卅五、四十、四六公里路段及市養道路因颱風多處坍方、落石或邊坡滑落；義盛里（義興部落）一度被傳出孤島，復興區長蘇佐璽昨會勘強調，該部落對外交通未完全中斷，道路、橋梁經搶修都能通行，但路基仍待後續修繕強化。

巴威颱風豪大雨沖毀尖石義興大橋旁縣道一二○線油羅溪堤防，楊文科昨與水利署第二河川分署長楊人傑等人現勘，二河分署搶險先擺放混凝土塊，後續將待水退後，著手復舊工程。竹六十線也因坍方，包含台電工程人員多達十一人受困待援，經竹縣橫山警方涉水搶救，平安撤離。

台鐵內灣線位於橫山鄉一處近內灣火車站約五百公尺的鐵路旁邊坡昨天近中午崩塌，內灣線全線停駛，經台鐵搶修已於昨下午十二時許搶通。楊文科則憂心，崩塌處位於內灣線隧道口，後續仍有崩塌可能，縣府建議做明隧道或將現有隧道延長，增加安全性。

苗栗縣南庄鄉山區鹿山、鹿湖部落對外三○一農路大規模坍方，縣道一二四線、苗廿一線部分路段多處坍方落石，交通中斷，鹿場、鹿山、鹿湖部落約一百多人受困，因預先儲備糧食，還可撐幾天。南庄鄉知名景點蓬萊溪護魚步道也幾乎全部沖毀，鄉長羅春蓮勘災，認為須全面重建。