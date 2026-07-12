快訊

巴威走了恢復夏季天氣型態！高溫上看36度 這2天南部降雨機率大

張菲騎重機亂入「綜藝大集合」？真相曝光全場傻眼

男吃溪石斑魚卵中毒！ 醫警告「劇毒無比」煮熟也沒用 全球無特效解藥

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威造成邊坡滑落毀民宅…基市府勘查主結構未受損 搶修邊坡防再釀災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供
基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供

基隆市豐稔街一棟民宅，因後方邊坡在巴威颱風來襲時崩塌，造成建築物受損。市府今天邀土木技師、建築師會勘，評估主要結構未受破壞，安全暫無疑慮，仍可居住，但邊坡尚有滑落風險，建議盡快處理，避免再度崩塌釀災。

中度颱風巴威由東往西通過基隆北方海域，基隆籠罩在暴風圈內出現強風大雨，中正區豐稔街65巷一棟民宅後方的邊坡，昨晚近7時崩塌，土石往下滑落，撞擊民宅造成建築物受損，幸無傷亡。

基隆市政府接獲當地里真砂里長魏君龍通報後，消防局、工務處等單位趕往現場處理，確認建物5層樓高，土石滑落造成2樓洗衣間牆面水破裂，紅磚外露。3樓後方廚房安裝抽油煙機的牆面也受損，磁磚應聲崩裂，紅磚也裸露。

基隆市政府都市發展處和中正區公所今邀台灣省土木技師公會、基隆市建築師公會人員前往會勘，經評估外牆雖有破損，但主要結構沒有被破壞，暫無安全疑慮，仍可居住，但邊坡仍不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌。

市府表示，這處邊坡坍塌範圍及土地權屬尚待確認，市府已先將滑落的石頭破碎暫置，市府產業發展處明天將再邀集水保技師服務團到場會勘，評估邊坡現況及後續處理方式。

基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供
基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供

基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供
基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供

巴威颱風 基隆 崩塌

延伸閱讀

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

巴威肆虐拉拉山義興部落成孤島？區長現勘：修復需中央桃市府伸援

颱風巴威來襲 新北市10區估預防性撤離逾千人

仍雙向管制…北投泉源路邊坡土石崩坍 7至10天內搶通至少1線通行

相關新聞

北市災後復原動員近5千清潔人力 主次幹道大致清理完成

巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成，也提醒民眾可使用漂白水稀釋後對住家內外消毒。

巴威造成邊坡滑落毀民宅…基市府勘查主結構未受損 搶修邊坡防再釀災

基隆市豐稔街一棟民宅，因後方邊坡在巴威颱風來襲時崩塌，造成建築物受損。市府今天邀土木技師、建築師會勘，評估主要結構未受破壞，安全暫無疑慮，仍可居住，但邊坡尚有滑落風險，建議盡快處理，避免再度崩塌釀災。

巴威颱風重創南庄鄉 蓬萊溪護魚步道幾乎全毀

巴威颱風重創苗栗縣南庄鄉，縣道124線、苗21線及301農路，因坍方今天晚間仍未搶通，100餘名居民受困，知名景點蓬萊溪護魚步道，也幾乎全部沖毀，鄉長羅春蓮今天下午勘災傻眼，不知何時可以恢復正常？

颱風過後台中停電戶近全數復電 僅剩零星偏遠山區

颱風巴威侵襲昨天造成台中地區2.7萬多戶停電，經台電台中區處全力搶修，昨天傍晚已幾近全部復電，到今天傍晚為止，僅餘地形險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。