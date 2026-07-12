巴威造成邊坡滑落毀民宅…基市府勘查主結構未受損 搶修邊坡防再釀災

基隆市豐稔街一棟民宅，因後方邊坡在巴威颱風來襲時崩塌，造成建築物受損。市府今天邀土木技師、建築師會勘，評估主要結構未受破壞，安全暫無疑慮，仍可居住，但邊坡尚有滑落風險，建議盡快處理，避免再度崩塌釀災。

中度颱風巴威由東往西通過基隆北方海域，基隆籠罩在暴風圈內出現強風大雨，中正區豐稔街65巷一棟民宅後方的邊坡，昨晚近7時崩塌，土石往下滑落，撞擊民宅造成建築物受損，幸無傷亡。

基隆市政府接獲當地里真砂里長魏君龍通報後，消防局、工務處等單位趕往現場處理，確認建物5層樓高，土石滑落造成2樓洗衣間牆面水破裂，紅磚外露。3樓後方廚房安裝抽油煙機的牆面也受損，磁磚應聲崩裂，紅磚也裸露。

基隆市政府都市發展處和中正區公所今邀台灣省土木技師公會、基隆市建築師公會人員前往會勘，經評估外牆雖有破損，但主要結構沒有被破壞，暫無安全疑慮，仍可居住，但邊坡仍不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌。

市府表示，這處邊坡坍塌範圍及土地權屬尚待確認，市府已先將滑落的石頭破碎暫置，市府產業發展處明天將再邀集水保技師服務團到場會勘，評估邊坡現況及後續處理方式。

基隆市豐稔街一棟民宅後方邊坡崩塌，造成建築物受損。市府評估主要結構未受破壞，仍可居住，但邊坡不穩定，應盡快處理，避免再度崩塌釀災。圖／讀者提供