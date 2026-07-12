巴威颱風重創南庄鄉 蓬萊溪護魚步道幾乎全毀

巴威颱風重創苗栗縣南庄鄉，縣道124線、苗21線及301農路，因坍方今天晚間仍未搶通，100餘名居民受困，知名景點蓬萊溪護魚步道，也幾乎全部沖毀，鄉長羅春蓮今天下午勘災傻眼，不知何時可以恢復正常？

巴威颱風10日、11日過境，南庄地區降下600多公釐雨量，造成鹿山、鹿湖部落對外301農路路基大規模坍方，縣道124線17公里至25公里、苗21線9點6公里以上，多處嚴重坍方，苗21線石壁橋旁路基掏空，僅剩下一個車道，至今天晚間仍無法搶通。

此外，南庄鄉知名景點蓬萊溪自然生態園區蓬萊溪護魚步道，也幾乎全部沖毀，鄉長羅春蓮今天下午勘災傻眼，發現沿岸步道柔腸寸斷，僅剩下起點一小截木棧道，必須全面重建，也不知何時可以恢復正常？

羅春蓮說，鹿場部落約有居民百人受困，鄉公所有預先儲備1周的物資，至於鹿山、鹿湖部落應該有幾名居民受困，食物應該以撐幾天，苗21線搶通明天應該可以到石壁橋，公所將請求縣府協助，讓大型機具推進；至於301農路災害規模過大，恢復通行難以預期。

苗栗縣南庄鄉知名景點蓬萊溪護魚步道，巴威颱風肆虐，幾乎全部沖毀，圖／羅春蓮提供

苗栗縣南庄鄉苗21線9.8公里以上交通中斷，石壁橋旁路基嚴重沖失。圖／楊文昌提供

苗栗縣南庄鄉苗21線9.8公里以上交通中斷，石壁橋旁路基嚴重沖失。圖／楊文昌提供