颱風過後台中停電戶近全數復電 僅剩零星偏遠山區

颱風巴威侵襲昨天造成台中地區2.7萬多戶停電，經台電台中區處全力搶修，昨天傍晚已幾近全部復電，到今天傍晚為止，僅餘地形險峻、交通不便的零星偏遠山區用戶待修復。

受颱風巴威影響，台中地區昨天下午6時，曾經停電戶數2萬7571戶，台電台中區處投入搶修工作，昨天傍晚已復電2萬6778戶，復電率97.12%，剩793戶停電，台電入夜後仍馬不停蹄持續搶修。

台電台中區營業處說明，今天持續動員222人及各式車輛124台投入搶修，截至下午5時，已幾近全部復電，僅餘零星用戶須待現場排除障礙後，即可進行復電。

台中區處表示，剩餘停電戶數多集中在地形險峻、交通不便的東勢區、新社區及和平區偏遠山區，台電自營工作班與承攬商發揮團隊精神，合力克服道路通行困難挑戰，全力動員人力與重型機具挺進災區，目前已幾近全數復電。

台中區處指出，這次颱風期間，感謝台中市政府鼎力協助，以加速搶修工進；如尚有零星停電用戶，可利用台電1911客服專線，告知停電住址及聯絡方式，以利台電人員儘速派員搶修。