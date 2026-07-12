巴威颱風農損2034萬…「這縣市」最慘 柿子、棗、苦瓜、水稻、番茄等農產遭殃

巴威颱風侵襲，北市泉源路二二一號往陽明山方向，上周六因邊坡坍方道路中斷，範圍廣達高四十米、寬二十五米，因坡面不穩，持續有浮石滑落，待天候穩定將進場刷坡與清除浮石，預計七至十日內搶通至少一線車道。

2026-07-13 00:11