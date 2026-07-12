快訊

未過14席就Game Over？ 柯文哲認年底「生死存亡戰」：沒成長黨會泡沫化

行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風遠離 北市淡水河及新店溪疏散門陸續開啟

中央社／ 台北12日電

颱風巴威遠離，北市府今天表示，加速災後復原，傍晚5時起陸續開啟淡水河沿線淡1號桂林至淡6號敦煌疏散門，以及新店溪新3-2號華翠及新4號華江疏散門，提醒進入仍須注意安全。

因應明天上班上課交通需求，台北市水利處發布開放疏散門資訊，文中指出，河濱公園低水護岸及人行、自行車道仍有雜枝、淤泥及落葉等，後續也仍有間歇性降雨，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。

此外，針對北投區泉源路221號往陽明山方向的道路邊坡，11日發生上邊坡坍方巨石掉落，導致道路中斷，北市新工處發布更新搶通資訊，預估整體搶修作業在天候允許的前提下，可於7至10天內先搶通至少1線車道，屆時將採管制通行方式開放人車通過。

巴威颱風 淡水河

延伸閱讀

強颱巴威來襲 北市明10時疏散門及越堤坡道「只出不進」14時起拖吊

北市7/10紅黃線有條件停車 水門10時起只出不進

巴威釀新北堤外道積水一度達1.6公尺 市府動員157台機具急搶通

提醒移車！北市除大同萬華水門周邊紅黃線可停車 其餘17時前恢復管制

相關新聞

北市災後復原動員近5千清潔人力 主次幹道大致清理完成

巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成，也提醒民眾可使用漂白水稀釋後對住家內外消毒。

颱風過後台中停電戶近全數復電 僅剩零星偏遠山區

颱風巴威侵襲昨天造成台中地區2.7萬多戶停電，經台電台中區處全力搶修，昨天傍晚已幾近全部復電，到今天傍晚為止，僅餘地形險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。