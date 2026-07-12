巴威颱風遠離 北市淡水河及新店溪疏散門陸續開啟

颱風巴威遠離，北市府今天表示，加速災後復原，傍晚5時起陸續開啟淡水河沿線淡1號桂林至淡6號敦煌疏散門，以及新店溪新3-2號華翠及新4號華江疏散門，提醒進入仍須注意安全。

因應明天上班上課交通需求，台北市水利處發布開放疏散門資訊，文中指出，河濱公園低水護岸及人行、自行車道仍有雜枝、淤泥及落葉等，後續也仍有間歇性降雨，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。

此外，針對北投區泉源路221號往陽明山方向的道路邊坡，11日發生上邊坡坍方巨石掉落，導致道路中斷，北市新工處發布更新搶通資訊，預估整體搶修作業在天候允許的前提下，可於7至10天內先搶通至少1線車道，屆時將採管制通行方式開放人車通過。