土石滑落撞擊基隆民宅 技師現勘結構未受損

受到颱風巴威影響，基隆市豐稔街民宅後方邊坡，昨晚發生土石滑落撞擊住家，市府今天邀集技師會勘，評估建物主要結構未受破壞，安全暫無疑慮，仍可居住，住戶則婉拒市府安置。

颱風巴威外圍環流帶來雨勢，基隆市中正區豐稔街65巷一處民宅，昨天晚間6時50分發生邊坡土石滑落，基隆市政府接獲里長通報後，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲隨即通知相關單位趕赴現場警戒與勘查，並通報市長謝國樑。

經市府初步瞭解，現場為5層樓建物，土石滑落波及民宅2樓及3樓。2樓洗衣間牆面水泥剝落出現裂痕且紅磚外露，相較2樓，3樓後方廚房安裝抽油煙機的牆面受損範圍更大，由於受到劇烈撞擊，導致立面磁磚應聲崩落，紅磚裸露。

基隆市政府都市發展處、中正區公所今天上午10時，會同台灣省土木技師公會、基隆市建築師公會到場會勘，市府表示，經評估雖外牆有破損，建物主要結構沒有被破壞，安全暫無疑慮，尚可居住，但後方邊坡尚有土石滑落疑慮，技師建議應盡快處理，避免邊坡再度崩塌。

目前邊坡坍塌範圍及土地權屬尚待市府確認，市府也已將滑落的石頭破碎成較小石塊暫置，市府產業發展處將於明天上午10時邀集水保技師服務團到場會勘，評估邊坡現況及後續處理方式。