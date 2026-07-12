聽新聞
0:00 / 0:00
北市災後復原動員近5千清潔人力 主次幹道大致清理完成
巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成，也提醒民眾可使用漂白水稀釋後對住家內外消毒。
環保局表示，目前市區主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物已大致清理完妥，同時街道清掃作業，清除枯枝落葉，也提醒民眾行走在人行道或騎車時要放慢速度，注意地面濕滑，確保人身安全。
環保局也提醒，除公共環境清消，居家環境的自主消毒更是災後復原的關鍵，呼籲民眾整理家園時可善用市售含氯漂白水進行室內外消毒，調製與使用時請配戴口罩與手套，並保持環境空氣流通，避免刺激皮膚與呼吸道，不可與酸性清潔劑（如鹽酸、洗廁劑）混用，以免產生有毒氯氣造成危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。