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北市災後復原動員近5千清潔人力 主次幹道大致清理完成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成。圖／環保局提供
巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成。圖／環保局提供

巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成，也提醒民眾可使用漂白水稀釋後對住家內外消毒。

環保局表示，目前市區主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物已大致清理完妥，同時街道清掃作業，清除枯枝落葉，也提醒民眾行走在人行道或騎車時要放慢速度，注意地面濕滑，確保人身安全。

環保局也提醒，除公共環境清消，居家環境的自主消毒更是災後復原的關鍵，呼籲民眾整理家園時可善用市售含氯漂白水進行室內外消毒，調製與使用時請配戴口罩與手套，並保持環境空氣流通，避免刺激皮膚與呼吸道，不可與酸性清潔劑（如鹽酸、洗廁劑）混用，以免產生有毒氯氣造成危險。

巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成。圖／環保局提供
巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成。圖／環保局提供

巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成。圖／環保局提供
巴威颱風遠離，全台多數縣市恢復正常上班課，趁最後一天假期，各縣市也將快災後復原工作，北市出動近5000清潔隊員針對主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物清理，目前大致已清理完成。圖／環保局提供

巴威颱風 北市

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