新竹縣長楊文科視察尖石、內灣災況 縣府宣布山區5校明停班停課

巴威颱風逐漸遠離台灣，新竹縣長楊文科今勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段，由於昨尖石鄉山區降下豪大雨，造成縣道120線與義興堤防交接處遭受衝擊，部分的堤橋有破損情形，因聯外道路交通受阻、電路不穩定，為顧及師生安全，縣府也宣布，尖石後山新光、秀巒、石磊、玉峰國小等4校及五峰桃山國小，明（13）日停止上班上課。

竹縣府說，明天停班課包括竹縣尖石鄉後山新光國小、秀巒國小、石磊國小、玉峰國小，及五峰鄉桃山國小。

楊文科今天上午在經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑、尖石鄉長曾國大、橫山鄉長張志弘等人陪同下，勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段，並關心台鐵內灣支線九芎坪隧道口邊坡土石鬆動情形。

楊文科說，尖石鄉重要聯外道路縣道120線義興大橋旁因溪水暴漲及山區排水沖刷導致堤坊潰堤，道路路基掏空嚴重毀損。另外在司馬庫斯、石磊、泰岡多處道路幾乎中斷，使民眾進出困難，連帶影響在地農產水蜜桃輸運，因此特別希望盡速恢復山區道路通行，也呼籲更多企業大力支持竹縣水蜜桃等農產品。

楊人傑說，昨尖石鄉山區降下豪大雨，造成縣道120線與義興堤防交接處遭受衝擊，部份的堤橋有破損情形，接到通報之後，第一時間會同縣府、鄉公所勘查，判定初步原因為山邊溝的水下來，在管路銜接處有部份滲漏，第二部分因為事發地點是一個凹岸直沖段，那因為這兩個原因造成堤防基腳部份破損。

二河分署立即採取搶險工作，因昨水流速度相當大，第一個時間針對這個水流直接衝擊構造物做消流工作，先擺放混凝土塊。從昨天到今天凌晨5時，完成第一階段的搶險工作，將等水退了再辦理復舊工程，希望最短時間裡面完成堤防、道路及管線單位一起合作，完成相關復救的工程。

巴威颱風也造成橫山鄉多處災情，張志弘表示，內灣鐵路旁邊坡昨天中午11時左右開始崩塌，導致內灣線全線不通，崩塌點離終點站內灣火車站約500公尺，位在往內灣方向九芎坪隧道出口處，視覺上從暗的地方突然到亮的地方，司機員可能沒辦法看清楚，很容易發生危險，所以鄉公所在第一時間向縣府和台鐵反應，列車停駛。

台鐵指出，因受巴威颱風豪大雨影響，內灣線3處邊坡滑落導致路線暫時不通，經工務單位投入人力及機具進行全力搶修，於12時41分路線搶通，內灣線自1824次（竹中14時52分開）起恢復正常行車，同時取消公路接駁，造成旅客不便，深感抱歉。

對此，楊文科說，台鐵內灣線隧道口發生很嚴重的崩塌，鐵路局和鄉公所全力搶救，建議隧道延伸，否則以現況來看，隨時有崩塌的可能，也為了穩固邊坡，縣府會請技術單位、工程單位研究，建議做明隧道或是將現有隧道延長，增加安全性。這次的颱風重創橫山、五峰、尖石，各單位用最快的速度、最有效率的搶險、搶修、復舊，非常感謝各單位支持。

台鐵內灣支線九芎坪隧道口邊坡土石鬆動情形。圖／新竹縣府提供