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新竹縣長楊文科視察尖石、內灣災況 縣府宣布山區5校明停班停課

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今日上午在經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑、尖石鄉長曾國大等人陪同下，勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科今日上午在經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑、尖石鄉長曾國大等人陪同下，勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段。圖／新竹縣府提供

巴威颱風逐漸遠離台灣，新竹縣長楊文科今勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段，由於昨尖石鄉山區降下豪大雨，造成縣道120線與義興堤防交接處遭受衝擊，部分的堤橋有破損情形，因聯外道路交通受阻、電路不穩定，為顧及師生安全，縣府也宣布，尖石後山新光、秀巒、石磊、玉峰國小等4校及五峰桃山國小，明（13）日停止上班上課。

竹縣府說，明天停班課包括竹縣尖石鄉後山新光國小、秀巒國小、石磊國小、玉峰國小，及五峰鄉桃山國小。

楊文科今天上午在經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑、尖石鄉長曾國大、橫山鄉長張志弘等人陪同下，勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段，並關心台鐵內灣支線九芎坪隧道口邊坡土石鬆動情形。

楊文科說，尖石鄉重要聯外道路縣道120線義興大橋旁因溪水暴漲及山區排水沖刷導致堤坊潰堤，道路路基掏空嚴重毀損。另外在司馬庫斯、石磊、泰岡多處道路幾乎中斷，使民眾進出困難，連帶影響在地農產水蜜桃輸運，因此特別希望盡速恢復山區道路通行，也呼籲更多企業大力支持竹縣水蜜桃等農產品。

楊人傑說，昨尖石鄉山區降下豪大雨，造成縣道120線與義興堤防交接處遭受衝擊，部份的堤橋有破損情形，接到通報之後，第一時間會同縣府、鄉公所勘查，判定初步原因為山邊溝的水下來，在管路銜接處有部份滲漏，第二部分因為事發地點是一個凹岸直沖段，那因為這兩個原因造成堤防基腳部份破損。

二河分署立即採取搶險工作，因昨水流速度相當大，第一個時間針對這個水流直接衝擊構造物做消流工作，先擺放混凝土塊。從昨天到今天凌晨5時，完成第一階段的搶險工作，將等水退了再辦理復舊工程，希望最短時間裡面完成堤防、道路及管線單位一起合作，完成相關復救的工程。

巴威颱風也造成橫山鄉多處災情，張志弘表示，內灣鐵路旁邊坡昨天中午11時左右開始崩塌，導致內灣線全線不通，崩塌點離終點站內灣火車站約500公尺，位在往內灣方向九芎坪隧道出口處，視覺上從暗的地方突然到亮的地方，司機員可能沒辦法看清楚，很容易發生危險，所以鄉公所在第一時間向縣府和台鐵反應，列車停駛。

台鐵指出，因受巴威颱風豪大雨影響，內灣線3處邊坡滑落導致路線暫時不通，經工務單位投入人力及機具進行全力搶修，於12時41分路線搶通，內灣線自1824次（竹中14時52分開）起恢復正常行車，同時取消公路接駁，造成旅客不便，深感抱歉。

對此，楊文科說，台鐵內灣線隧道口發生很嚴重的崩塌，鐵路局和鄉公所全力搶救，建議隧道延伸，否則以現況來看，隨時有崩塌的可能，也為了穩固邊坡，縣府會請技術單位、工程單位研究，建議做明隧道或是將現有隧道延長，增加安全性。這次的颱風重創橫山、五峰、尖石，各單位用最快的速度、最有效率的搶險、搶修、復舊，非常感謝各單位支持。

台鐵內灣支線九芎坪隧道口邊坡土石鬆動情形。圖／新竹縣府提供
台鐵內灣支線九芎坪隧道口邊坡土石鬆動情形。圖／新竹縣府提供

新竹縣尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段。圖／新竹縣府提供
新竹縣尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段。圖／新竹縣府提供

巴威颱風

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