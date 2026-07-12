巴威豪雨灌烏來 南勢溪水位回降、北107線坍方已搶通

巴威颱風為烏來地區帶來逾300毫米累積雨量，南勢溪水位一度快速上升，北107線也發生邊坡坍方。新北市副市長朱惕之今赴烏來老街覽勝橋視察，市府表示，目前南勢溪水位已逐步下降，北107線坍方路段也已完成搶通，但山區含水量仍高，將持續24小時監測。

朱惕之表示，受巴威颱風影響，烏來地區累積雨量超過300毫米，山區道路及邊坡風險升高。市府自颱風警報發布後，即要求工務局、水利局、警消及區公所全面戒備，加強巡查山區道路、橋梁及易致災地點，並在災情發生後立即投入搶修。

新北市工務局長馮兆麟指出，風雨期間持續依標準作業程序監測南勢溪水位，昨天下午4時10分測得最高水位113.25公尺，距離覽勝橋梁底高程116.13公尺仍有2.88公尺淨空，尚未達距梁底1.5公尺的警戒值，因此橋梁維持正常通行。

馮兆麟表示，目前南勢溪水位已逐步下降，不過市府仍將持續24小時監測，掌握水位及橋梁安全情形。

此外，烏來區北107線7公里處昨天下午2時左右發生邊坡坍方及土石滑落，養工處獲報後立即調派人員與機具進場。由於現場一度持續降雨、邊坡仍不穩定，基於安全考量暫緩清除，待雨勢趨緩後展開作業，目前已完成搶通並恢復正常通行。

朱惕之提醒，巴威颱風陸上警報雖已解除，但山區土壤含水量仍高，仍有坍方及落石風險，呼籲民眾近期非必要避免進入山區。市府將持續加強道路巡查及災後復原，維護民眾生命財產安全。

受到巴威颱風影響，烏來區北107線7公里處發生邊坡崩塌，養工處徹夜搶修，目前已恢復正常通行。圖／新北市工務局提供

新北市副市長朱惕之（左二）與工務局長馮兆麟（左三）一同視察烏來老街，關心在地居民了解相關需求。圖／新北市工務局提供

新北市副市長朱惕之（右一）率領市府團隊勘查烏來老街覽勝橋及南勢溪水位情形，水位已逐下降，橋梁維持正常通行。圖／新北市工務局提供