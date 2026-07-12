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影／巴威遠離！清境農場羊群回草原 合歡山、奧萬大明開園

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
巴威颱風遠離，清境農場羊群今雖已恢復戶外活動，但園區環境設施待巡檢，12日仍閉園，預計13日恢復對外開放。圖／清境農場提供
巴威颱風遠離，清境農場羊群今雖已恢復戶外活動，但園區環境設施待巡檢，12日仍閉園，預計13日恢復對外開放。圖／清境農場提供

巴威颱風遠離，中央氣象署已於今上午先後解除陸、海警，其襲台期間強風驟雨仍對部分地區造成災害。南投仁愛鄉清境農場、奧萬大、合歡山等景點今仍閉園，展開園區巡檢並進行環境整理，預計明天（13日）就能恢復正常開園。

清境農場指出，此次颱風過境，對園區未造成太大影響，聯外道路台14甲線合歡山公路可正常通行，羊群也已恢復戶外活動；唯風雨造成園區內多處積水或落葉，因此今仍休園，已加派人員巡檢，整理環境並將設師復位，明天將正常營運。

為因應颱風來襲，林保署南投分署轄管的奧萬大、合歡山國家森林遊樂區於上周四（9日）傍晚起預警性休園，該分署表示，由於部分聯外道路有泥流和零星落石，且園區有枯枝落葉，今持續休園展開環境整理，預計明天才能開園對外開放。

此外，該分署轄屬各森林步道及能高越嶺國家步道的天池山莊，因颱風同時暫時性封閉，今天也已啟動安檢程序，待確認安全無虞再行開放，民眾可利用山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）或天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/）查詢最新訊息。

巴威颱風

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