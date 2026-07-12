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巴威肆虐拉拉山義興部落成孤島？區長現勘：修復需中央桃市府伸援

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
區公所、代表會、里長一早就到現場會勘。圖／復興區公所提供
區公所、代表會、里長一早就到現場會勘。圖／復興區公所提供

桃園市復興區防災中心表示，巴威颱風發威，復興區北橫台七線35、40、46公里路段及市養道路出現坍方、落石或邊坡滑落不同的災情，另外鄉道共計58個災點（崩塌、落石及樹道）及一座橋樑封閉，是造成各主要聯外道路無法通行的原因。今早六家委外駐點工程廠商己全力投入搶救和進一步調查回報。

另外，復興區民生用電、用水計有880戶停電、簡易自來水停水1件，目前已全數復電及協助提供備用水評源；農業災情視後續回報綜理，儘快完成農損評估及天然災害作業處理。

復興區長蘇佐璽表示，部分媒體報導提及義盛里聯外道路情形，引起社會各界高度關注，他藉此向關心復興區的各界朋友說明，目前受損路段確實對部分居民通行造成影響，但義盛里交通仍維持必要聯繫，並非完全中斷。公所持續配合道路實際狀況辦理交通管制及搶修作業，也將適時公布最新道路資訊，協助民眾掌握通行情形。

巴威颱風造成義盛里9鄰道路（往大利幹道路）崩塌，區長蘇佐璽一早就和公所團隊、代表會主席張倉豪、里長、大溪警分局等單位人員到現場會勘。蘇佐璽指出，巴威颱風過境後，義盛里9鄰道路（往大利幹道路）發生崩塌情形，影響當地通行安全；義興部落雖然沒有變成孤島，但確實需要中央部會、市政府挹注經費與資源才有辦法修復，為維護民眾生命財產安全，他先和代表會、工務課、設計監造及搶災廠商即時到場勘查，採取必要的警戒及應變措施，後續將通報市政府及中央共同會商災害復健事宜。

復興區公所說明，今日上午會勘後，義盛道路受損情形已完成彙整，後續將依災後復建程序提報市府辦理相關修復作業，俾利儘速恢復道路通行功能，並降低對地方交通及居民生活之影響。區公所也將持續掌握現場狀況，配合相關權責單位辦理後續勘查、估算及復建事宜，並請民眾提高警覺，留意山區道路及邊坡安；如發現道路裂損、邊坡滑動或其他異常情形，請立即通報相關單位處理，以防災情擴大。

蘇佐璽和代表會、里長還繞路到對面看清楚道路邊坡滑落嚴重的程度。圖／復興區公所提供
蘇佐璽和代表會、里長還繞路到對面看清楚道路邊坡滑落嚴重的程度。圖／復興區公所提供

桃園市復興區義盛里連外道路邊坡嚴重滑落。圖／復興區公所提供
桃園市復興區義盛里連外道路邊坡嚴重滑落。圖／復興區公所提供

巴威颱風

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